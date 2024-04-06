Погода в Україні в суботу, 6 квітня — прогноз від синоптиків

Люди під дощем у Києві. Фото: УНІАН

Погода в Україні в суботу, 6 квітня, буде переважно теплою, але з опадами. Короткочасні дощі, місцями — з грозами, охоплять всі регіони, крім Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму. Середня денна температура повітря — в межах +20°C. Вітер — помірний, південно-західний — 5-10 м/с.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.



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Погода в Україні 6 квітня

Вдень у східних та Сумській областях стовпчик термометра коливатиметься від +13 до +19°C. На півдні України повітря прогріється до +17...+22°C. На високогір'ї Карпат вдень, 6 квітня, очікується +5...+12°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 6 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

5-9 квітня у деяких річках України спостерігається високий рівень води або незначне його підвищення. Тому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища:

на Десні та її притоці р.Снов — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Карта підтоплених та зневоднених територій України. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 6 квітня

"Субота. 6-го квітня пройдуть короткочасні дощі, прогримлять часом і грози — на півночі, заході та в центральних областях. У південній частині та на сході — без істотних опадів. Температура повітря протягом дня в більшості областей України +14...+19 °C", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві в суботу теж дощитиме, можливі грози. За словами Діденко, опади у столиці вірогідні у другій половині дня: "Тому довго не спіть, можна поспати в машині чи потім в обід)) швиденько вибирайтеся кудись до дощу".

Погода в Україні на вихідні, 6-7 квітня. Фото: скриншот Telegram/Наталка Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку влітку через аномальну погоду.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Мешканцям столиці порадили утриматися від прогулянок та відкритих вікон вдома.