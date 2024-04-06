Погода в Украине в субботу, 6 апреля - прогноз от синоптиков

Люди под дождем в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 6 апреля, будет преимущественно теплой, но с осадками. Кратковременные дожди, местами — с грозами, охватят все регионы, кроме Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Средняя дневная температура воздуха — в пределах +20°C. Ветер — умеренный, юго-западный — 5-10 м/с.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 6 апреля

Днем в восточных и Сумской областях столбик термометра будет колебаться в пределах +13...+19°C. На юге Украины воздух прогреется до +17...+22°C. На высокогорье Карпат днем, 6 апреля, ожидается +5...+12°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 6 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

5-9 апреля в некоторых реках Украины наблюдается высокий уровень воды или его повышение. Поэтому синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях:

на Десне и ее притоке р.Снов — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (I уровень опасности — желтый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Карта подтопленных и обезвоженных территорий Украины. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 6 апреля

"Суббота. 6 апреля, пройдут кратковременные дожди, прогремят временами и грозы — на севере, западе и в центральных областях. В южной части и на востоке — без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины +14...+ 19°C", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

В Киеве в субботу тоже будет дождь, возможны грозы. По словам Диденко, осадки в столице возможны во второй половине дня: "Поэтому долго не спите, можно поспать в машине или потом в обед)) Быстренько выбирайтесь куда-то до дождя".

Погода в Украине в выходные, 6-7 апреля. Фото: скриншот Telegram/Наталья Диденко

Ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасности летом из-за аномальной погоды.

Напомним, 1 апреля в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы посоветовали воздержаться от прогулок и открытых окон дома.