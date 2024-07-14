Погода в Україні 15 липня — Діденко дала прогноз

Буде ще важче — народний синоптик Діденко попередила про рекордне посилення спеки у понеділок
У понеділок, 15 липня, температура повітря перевищуватиме +40 °C. Невеличкі тимчасові дощі потішать лише мешканців західних областей України.
Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 15 липня
Синоптик розповіла, що прохолодніше буде у західній частині країни. Загалом температура повітря коливатиметься від +28...+43 °C.
Надалі на півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінниччини) триватиме надзвичайно висока спека. Послаблення спеки в цих регіонах очікується орієнтовно з 26-го липня.
Погода в Києві 15 липня
У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими, +36...+38 °C. Погода буде сухою і сонячною.
"У столиці послаблення спеки очікується 18-го липня, у четвер", — додала синоптик.
Нагадаємо, у четвер, 11 липня, в Україні зафіксували рекордні температурні показники. Найвищою була температура в Миколаївській області. Там стовпчики термометрів піднялися до +40,2 °С.
Також ми повідомляли, що в Одесі температура повітря в п'ятницю, 12 липня, прогрілася до +35,7 °С. Востаннє таку температуру в цей день фіксували 70 років тому.
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