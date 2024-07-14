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Буде ще важче — народний синоптик Діденко попередила про рекордне посилення спеки у понеділок

14 липня 2024 13:07
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 15 липня — Діденко дала прогноз
Спекотна погода. Фото: expert.in.ua
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 15 липня, температура повітря перевищуватиме +40 °C. Невеличкі тимчасові дощі потішать лише мешканців західних областей України.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Кліматична карта. Фото: скриншот

Погода в Україні 15 липня

Синоптик розповіла, що прохолодніше буде у західній частині країни. Загалом температура повітря коливатиметься від +28...+43 °C.

Надалі на півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінниччини) триватиме надзвичайно висока спека. Послаблення спеки в цих регіонах очікується орієнтовно з 26-го липня.

Погода в Києві 15 липня

У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими, +36...+38 °C. Погода буде сухою і сонячною.

"У столиці послаблення спеки очікується 18-го липня, у четвер", — додала синоптик. 

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, в Україні зафіксували рекордні температурні показники. Найвищою була температура в Миколаївській області. Там стовпчики термометрів піднялися до +40,2 °С.

Також ми повідомляли, що в Одесі температура повітря в п'ятницю, 12 липня, прогрілася до +35,7 °С. Востаннє таку температуру в цей день фіксували 70 років тому.

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