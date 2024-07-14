Погода в Украине 15 июля — Диденко дала прогноз

Будет еще труднее — народный синоптик Диденко предупредила о рекордном усилении жары в понедельник
В понедельник, 15 июля, температура воздуха будет превышать +40 °C. Небольшие временные дожди порадуют только жителей западных областей Украины.
Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 15 июля
Синоптик рассказала, что прохладнее будет в западной части страны. В целом, температура воздуха будет колебаться от +28...+43 °C.
В дальнейшем на юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) будет продолжаться чрезвычайно высокая жара. Ослабление жары в этих регионах ожидается ориентировочно с 26 июля.
Погода в Киеве 15 июля
В Киеве понедельник, вторник и среда будут рекордно жгучими, +36...+38°C. Погода будет сухой и солнечной.
"В столице ослабление жары ожидается 18 июля, в четверг", — добавила синоптик.
Напомним, в четверг, 11 июля, в Украине зафиксировали рекордные температурные показатели. Самая высокая температура в Николаевской области. Там колонки термометров поднялись до +40,2 °С.
Также мы сообщали, что в Одессе температура воздуха в пятницу 12 июля прогрелась до +35,7 °С. Последний раз такую температуру в этот день фиксировали 70 лет назад.
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