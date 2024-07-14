Погода в Украине 15 июля — Диденко дала прогноз

Жаркая погода. Фото: expert.in.ua

В понедельник, 15 июля, температура воздуха будет превышать +40 °C. Небольшие временные дожди порадуют только жителей западных областей Украины.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Климатическая карта. Фото: скриншот

Погода в Украине 15 июля

Синоптик рассказала, что прохладнее будет в западной части страны. В целом, температура воздуха будет колебаться от +28...+43 °C.

В дальнейшем на юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) будет продолжаться чрезвычайно высокая жара. Ослабление жары в этих регионах ожидается ориентировочно с 26 июля.

Погода в Киеве 15 июля

В Киеве понедельник, вторник и среда будут рекордно жгучими, +36...+38°C. Погода будет сухой и солнечной.

"В столице ослабление жары ожидается 18 июля, в четверг", — добавила синоптик.

Напомним, в четверг, 11 июля, в Украине зафиксировали рекордные температурные показатели. Самая высокая температура в Николаевской области. Там колонки термометров поднялись до +40,2 °С.

Также мы сообщали, что в Одессе температура воздуха в пятницу 12 июля прогрелась до +35,7 °С. Последний раз такую температуру в этот день фиксировали 70 лет назад.