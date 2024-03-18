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Час дістати парасолі — Укргідрометцентр назвав регіони, які цього тижня накриє дощова погода

18 березня 2024 17:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на тиждень з 19 по 22 березня
Люди з парасолею йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні цього тижня, з 19 по 22 березня, буде дощовою. Практично у всіх регіонах очікуються рясні опади. Однак температура повітря порадує українців. Очікується значне потепління до +12 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 та 20 березня

Синоптики прогнозують, що початок тижня буде сніжним. Відтак, 19 березня очікуються сніги у західних областях, які призведуть до ожеледиці на дорогах в цей день.

Натомість у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму очікуються невеликі та помірні дощі, як 19, так і 20 березня. Температура повітря ву вівторок на Заході становитиме вночі 0...+5 °C, а вдень +1...+6 °C.

Густі тумани накриють Україну 20 березня, тож водіям варто бути обачними на дорогах. Температура повітря вночі -2...+4 °C, вдень +3...+9 °C.

Погода в Україні 21 та 22 березня

Погода 21 березня також буде дощовою. У південній частині та центральних областях помірні дощі, які вночі перейдуть у мокрий сніг. На Заході знову очікується сніг та тумани. В цей день температура коливатиметься від +6 до +12 °C.

Опади закінчаться 22 березня, у п'ятницю переважатиме суха погода. Невеликий дощ можливий лише у на Заході та в Криму. Температура повітря вночі становитиме 0...+6 °C, а вдень +5...+11 °C.

Нагадаємо, народний синоптик Діденко розповіла, що 19 березня в Україні очікується волога та прохолодна погода. Практично по всій території дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7 °С.

Раніше ми писали, що Дніпро може вийти з берегів. Підняття рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області на вихідних.

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