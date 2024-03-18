Погода в Україні у вівторок, 19 березня

Сніг та дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікується волога та прохолодна погода у вівторок, 19 березня. Практично по всій території дощитиме, подекуди навіть пройде мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7 °С. Однак похолодання триватиме недовго.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 19 березня

За словами Діденко, 19 березня циклон принесе в Україну вологу погоду — практично по всій території дощитиме, а в центрі та на півночі можливий навіть мокрий сніг.

У переважній більшості регіонів температура повітря прогріється до +4...+7 °С, на сході та півдні (окрім Одещини) очікується +8..+14 °С. Найхолодніше завтра буде на заході, там стовпчики термометрів покажуть +2...+5°С.

Однак народний синоптик запевняє, що похолодання тимчасове, адже з 21-22 березня в Україну прийде потепління.

Циклон у світі. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода у Києві 19 березня

У Києві у ніч проти 19 березня можливий мокрий сніг, однак до обіду опади мають припинитися.

Температура повітря вночі сягне +0...+2 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть до +5 °С.

Нагадаємо, 18 березня в Одесі погода буде мінливою. По обіді місто поглине рясний дощ. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі.

До слова, 18 березня в Україні не очікується магнітних бур. Магнітосфера Землі знаходиться в спокійному стані.