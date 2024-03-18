Погода в Украине во вторник, 19 марта

Циклон несет в Украину снег — народный синоптик Диденко рассказала, когда наконец придет тепло
В Украине ожидается влажная и холодная погода во вторник, 19 марта. Практически по всей территории будет идти дождь, кое-где даже пройдет мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 °С. Однако похолодание будет длиться недолго.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 19 марта
По словам Диденко, 19 марта циклон принесет в Украину влажную погоду — практически по всей территории будет дождь, а в центре и на севере возможен даже мокрый снег.
В подавляющем большинстве регионов температура воздуха прогреется до +4...+7 °С, на востоке и юге (кроме Одесской области) ожидается +8..+14 °С. Холоднее всего завтра будет на западе, там столбики термометров покажут +2...+5 °С.
Однако народный синоптик уверяет, что похолодание временное, ведь с 21-22 марта в Украину придет потепление.
Погода в Киеве 19 марта
В Киеве в ночь на 19 марта возможен мокрый снег, однако к обеду осадки должны прекратиться.
Температура воздуха ночью достигнет +0...+2 °С, днем столбики термометров покажут до +5 °С.
Напомним, 18 марта в Одессе погода будет изменчивой. После обеда город поглотит обильный дождь. Температура воздуха будет составлять +10 °С днем и +4 °С ночью.
К слову, 18 марта в Украине не ожидается магнитных бурь. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.
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