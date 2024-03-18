Прогноз погоды на неделю с 19 по 22 марта.

Люди с зонтиком идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на этой неделе с 19 по 22 марта будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки. Однако температура воздуха порадует украинцев. Ожидается значительное потепление до +12 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Читайте также:



Погода в Украине 19 и 20 марта

Синоптики прогнозируют, что начало недели будет снежным. Следовательно, 19 марта ожидаются снега в западных областях, которые приведут к гололеду на дорогах в этот день.

В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются небольшие и умеренные дожди, как 19, так и 20 марта. Температура воздуха во вторник на Западе будет составлять ночью 0...+5 °C, а днем +1...+6 °C.

Густые туманы накроют Украину 20 марта, поэтому водителям следует быть осмотрительными на дорогах. Температура воздуха ночью -2...+4 °C, днем +3...+9 °C.

Погода в Украине 21 и 22 марта

Погода 21 марта также будет дождливая. В южной и центральных областях умеренные дожди, которые ночью перейдут в мокрый снег. На Западе снова ожидается снег и туман. В этот день температура будет колебаться от +6 до +12 °C.

Осадки завершатся 22 марта, в пятницу будет преобладать сухая погода. Небольшой дождь возможен только на Западе и в Крыму. Температура воздуха ночью будет 0...+6 °C, а днем +5...+11 °C.

Напомним, народный синоптик Диденко рассказала, что 19 марта в Украине ожидается влажная и прохладная погода. Практически по всей территории будет дождь. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 °С.

Раньше мы писали, что Днепр может выйти из берегов. Поднятие уровня воды ожидается как в столице, так и в Бориспольском районе Киевской области.