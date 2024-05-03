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Частину України на Великдень скують заморозки — Діденко развала "холодні" регіони

3 травня 2024 15:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода від Діденко на Великодні свята
Жінка йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В суботу, 4 травня на українців чекає сонячна погода. Це станеться через вплив антициклону Sven. Опадів не очікується.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Антициклон Sven. Фото: скриншот

Погода в Україні 4 травня

Діденко повідомила, що вітер очікується північно-східний та східний, помірний. У південній частині України можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +14...+19 °C. У західних областях буде найтепліше — +18...+22 °C, на Закарпатті до +25 °C.

Погода у Києві 4 травня

У Києві очікується суха сонячна погода, температура повітря складатиме +14...+16 °C.

Погода на Великдень

На Великдень дощі можливі на заході та півночі України, на решті території обійдеться без опадів.

"У Великодню ніч скрізь сухо та холоднувато, +4...+8 °C, а на сході +2+5 градусів. Одягайтеся тепліше", — додала Синоптик.

Втім, вона додала, що протягом дня 5 травня температура складатиме +18...+24 °C.

Погода на тиждень

Діденко додала, що 4-5 травня на сході та північному сході (ймовірно місцями і в центрі, окрім Вінниччини) можливі заморозки.

Окрім того, за попередніми прогнозами, з 8 травня в багатьох областях України загалом похолоднішає.

"А у ніч на 9-те та 10-те травня на півночі, заході та в центральних областях ймовірні заморозки", — завершила прогноз Діденко.

Раніше ми писали, що під час Великодніх свят та протягом наступного тижня на українців чекають заморозки. На вихідних уночі очікується мінусова температура, а синоптики оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний із складними метеорологічними умовами.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня з 30 квітня по 3 травня в Україні буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.

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