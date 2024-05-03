Погода от Диденко на Пасхальные праздники

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 4 мая украинцев ожидает солнечная погода. Это произойдет из-за влияния антициклона Sven. Осадков не ожидается.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Антициклон Sven. Фото: скриншот

Погода в Украине 4 мая

Диденко сообщила, что ветер ожидается северо-восточным и восточным, умеренным. В южной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +14...+19 °C. В западных областях будет теплее всего +18...+22 °C, на Закарпатье до +25 °C.

Погода в Киеве 4 мая

В Киеве ожидается сухая солнечная погода, температура воздуха будет +14...+16 °C.

Погода на Пасху

На Пасху дожди возможны на западе и севере Украины, на остальной территории обойдется без осадков.

"В Пасху ночь везде сухо и холодновато, +4...+8 °C, а на востоке +2+5 °C. Одевайтесь теплее", — добавила синоптик.

Впрочем, она добавила, что в течение дня 5 мая температура составит +18…+24 °C .

Погода на неделю

Диденко добавила, что 4-5 мая на востоке и северо-востоке (вероятно, местами и в центре, кроме Винницкой области) возможны заморозки.

Кроме того, по предварительным прогнозам, с 8 мая во многих областях Украины в целом похолодает.

"А в ночь на 9 и 10 мая на севере, западе и в центральных областях вероятны заморозки", — завершила прогноз Диденко.

Ранее мы писали, что во время Пасхальных праздников и в течение следующей недели украинцев ждут заморозки. На выходных ночью ожидается минусовая температура, а синоптики объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели с 30 апреля по 3 мая в Украине будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.