Погода от Диденко на Пасхальные праздники

Часть Украины на Пасху скуют заморозки — Диденко назвала "холодные" регионы
В субботу, 4 мая украинцев ожидает солнечная погода. Это произойдет из-за влияния антициклона Sven. Осадков не ожидается.
Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 4 мая
Диденко сообщила, что ветер ожидается северо-восточным и восточным, умеренным. В южной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +14...+19 °C. В западных областях будет теплее всего +18...+22 °C, на Закарпатье до +25 °C.
Погода в Киеве 4 мая
В Киеве ожидается сухая солнечная погода, температура воздуха будет +14...+16 °C.
Погода на Пасху
На Пасху дожди возможны на западе и севере Украины, на остальной территории обойдется без осадков.
"В Пасху ночь везде сухо и холодновато, +4...+8 °C, а на востоке +2+5 °C. Одевайтесь теплее", — добавила синоптик.
Впрочем, она добавила, что в течение дня 5 мая температура составит +18…+24 °C .
Погода на неделю
Диденко добавила, что 4-5 мая на востоке и северо-востоке (вероятно, местами и в центре, кроме Винницкой области) возможны заморозки.
Кроме того, по предварительным прогнозам, с 8 мая во многих областях Украины в целом похолодает.
"А в ночь на 9 и 10 мая на севере, западе и в центральных областях вероятны заморозки", — завершила прогноз Диденко.
Ранее мы писали, что во время Пасхальных праздников и в течение следующей недели украинцев ждут заморозки. На выходных ночью ожидается минусовая температура, а синоптики объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.
Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели с 30 апреля по 3 мая в Украине будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.
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