Заморозки в Україні на Великдень

На Великдень в кількох областях вдарять заморозки, — Укргідрометцентр
Під час Великодніх свят та протягом наступного тижня на українців чекають заморозки. На вихідних уночі очікується мінусова температура, а синоптики оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний із складними метеорологічними умовами.
Такий прогноз дав Укргідрометцентр.
Великодні похолодання в Україні
"Вночі 4 та 5 травня очікується від 0 до -3 градусів на поверхні ґрунту у східних, північно-східних та південно-східних областях", — говориться у повідомленні.
Згідно з даними карти синоптиків, небезпечні метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.
Особливо небезпечні погодні явища розповсюдяться на частину Миколаївської області.
У зв'язку з цим синоптики попереджають українців про перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня з 30 квітня по 3 травня в Україні буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.
Раніше Наталка Діденко зазначила, що перед Великоднем в Україні похолодає. У ніч проти неділі, 5 травня, температура в деяких областях опуститься до +2 °С.
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