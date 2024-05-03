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На Великдень в кількох областях вдарять заморозки, — Укргідрометцентр

3 травня 2024 11:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Заморозки в Україні на Великдень
Дівчина йде вулицею в холодну сніжну погоду. Фото: polinka.top
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Під час Великодніх свят та протягом наступного тижня на українців чекають заморозки. На вихідних уночі очікується мінусова температура, а синоптики оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний із складними метеорологічними умовами.

Такий прогноз дав Укргідрометцентр.

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"Вночі 4 та 5 травня очікується від 0 до -3 градусів на поверхні ґрунту у східних, північно-східних та південно-східних областях", — говориться у повідомленні.

прогноз погоди від Укргідрометцентра
Погода в Україні на Великдень. Фото: Укргідрометцентр

Згідно з даними карти синоптиків, небезпечні метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.

Особливо небезпечні погодні явища розповсюдяться на частину Миколаївської області.

У зв'язку з цим синоптики попереджають українців про перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня з 30 квітня по 3 травня в Україні буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.

Раніше Наталка Діденко зазначила, що перед Великоднем в Україні похолодає. У ніч проти неділі, 5 травня, температура в деяких областях опуститься до +2 °С.

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