Заморозки в Україні на Великдень

Дівчина йде вулицею в холодну сніжну погоду. Фото: polinka.top

Під час Великодніх свят та протягом наступного тижня на українців чекають заморозки. На вихідних уночі очікується мінусова температура, а синоптики оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний із складними метеорологічними умовами.

Такий прогноз дав Укргідрометцентр.

Читайте також:

Великодні похолодання в Україні

"Вночі 4 та 5 травня очікується від 0 до -3 градусів на поверхні ґрунту у східних, північно-східних та південно-східних областях", — говориться у повідомленні.

Погода в Україні на Великдень. Фото: Укргідрометцентр

Згідно з даними карти синоптиків, небезпечні метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.

Особливо небезпечні погодні явища розповсюдяться на частину Миколаївської області.

У зв'язку з цим синоптики попереджають українців про перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня з 30 квітня по 3 травня в Україні буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.

Раніше Наталка Діденко зазначила, що перед Великоднем в Україні похолодає. У ніч проти неділі, 5 травня, температура в деяких областях опуститься до +2 °С.