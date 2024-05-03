Погода в Україні в п'ятницю, 3 травня — прогноз від синоптиків

Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: poltavawave.com.ua

Погода в Україні у п'ятницю, 3 травня, буде малохмарною, без опадів. Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Про це 2 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Температура вночі +6...+11 °С, а на узбережжі морів +14 °С. Удень буде +18...+23 °С. На Закарпатті та в південних областях до +26 °С. На Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах від +15 °С до +20 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +6...+11 °С, а вдень +18...+23 °С. У Києві вночі +8...+10 °С, а вдень +20...+22 °С. Буде малохмарно, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок продовження підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі (в межах країни) та ділянці Десни Чернігів — Літки, а також утримання рівнів на високих позначках триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки — жовтий), у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

У пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук унаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується підвищення рівнів води на 0,1–0,5 метра над поточними рівнями із затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природнє русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека на території України" від Українського гідрометцентру

На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується помірна (другого рівня) сніголавинна небезпека.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

На всій території Україні, крім Чернівецької, Вінницької, Черкаської, Одеської областей і північних регіонів, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, в Україні очікується зниження температури повітря.

У східних, північних та частині центральних областей денна температура повітря становитиме +16...+19 °С, проте на півдні та заході втримається справжнє травневе тепло, +20...+25 °С.

Помірний вітер дутиме зі сходу та північного сходу. Дощі малоймовірні.

У Києві без опадів. Удень очікується температура повітря близько +19 °С.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що протягом тижня з 30 квітня по 3 травня в Україні буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.

Раніше Наталка Діденко зазначила, що перед Великоднем в Україні похолодає. У ніч проти неділі, 5 травня, температура в деяких областях опуститься до +2 °С.