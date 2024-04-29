Цього тижня буде спекотно — прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на тиждень — де в Україні буде найспекотніше
Погода в Україні цього тижня може порадувати українців. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Погода по Україні на тиждень
За повідомленням синоптиків, до п'ятниці в Україні включно без опадів. Лише в Криму очікуються короткочасні дощі, подекуди — з грозами. Водночас у вівторок, 30 квітня, по всій території країни буде тепло: температура повітря вночі +4...+10°С, на півдні та сході країни +8...+14°С, вдень +18...+24°С. У горах вночі 0...+5°С тепла, вдень +13...+18°С.
У середу, 1 травня, вночі трохи потеплішає: +8...+10°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +21...+23°С. Така ж погода протримається і в четвер, 2 травня.
Водночас у п'ятницю, 3 травня, температурні показники знову коливатимуться: температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С.
Нагадаємо, минулого тижня Україну знову накрив пил із Сахари. Таке явище може створювати певні проблеми для людей, які мають хвороби органів дихання. Однак суттєвої небезпеки таке погодне явище не становить.
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