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В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на тиждень — де в Україні буде найспекотніше

29 квітня 2024 19:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Цього тижня буде спекотно — прогноз від Укргідрометцентру
Кияни в Добропарку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні цього тижня може порадувати українців. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі. 

Про це інформує Укргідрометцентр.

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За повідомленням синоптиків, до п'ятниці в Україні включно без опадів. Лише в Криму очікуються короткочасні дощі, подекуди — з грозами. Водночас у вівторок, 30 квітня, по всій території країни буде тепло: температура повітря вночі +4...+10°С, на півдні та сході країни +8...+14°С, вдень +18...+24°С. У горах вночі 0...+5°С тепла, вдень +13...+18°С.

укргідрометцентр погода на тиждень
Погода в Україні 30 квітня. Джерело: Укргідрометцентр

У середу, 1 травня, вночі трохи потеплішає: +8...+10°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +21...+23°С. Така ж погода протримається і в четвер, 2 травня

погода на 1 травня укргідро
Погода в Україні 1-2 травня. Джерело: Укргідрометцентр

 Водночас у п'ятницю, 3 травня, температурні показники знову коливатимуться: температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +19...+21°С.

погода у п'ятницю 3 травня
Погода в Україні 3 травня. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, минулого тижня Україну знову накрив пил із Сахари. Таке явище може створювати певні проблеми для людей, які мають хвороби органів дихання. Однак суттєвої небезпеки таке погодне явище не становить. 

Сонце
Укргідрометцентр
Україна
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