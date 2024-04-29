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В Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на неделю — где в Украине будет жарче всего

29 апреля 2024 19:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
На этой неделе будет жарко - прогноз от Укргидрометцентра
Киевляне в Добропарке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине на этой неделе может обрадовать украинцев. По всей территории будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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По сообщению синоптиков, до пятницы в Украине без осадков. Лишь в Крыму ожидаются кратковременные дожди, кое-где с грозами. В то же время во вторник, 30 апреля , по всей территории страны будет тепло: температура воздуха ночью +4...+10°С, на юге и востоке страны +8...+14°С, днем +18...+24 °С. В горах ночью 0...+5°С тепла, днем +13...+18°С.

укргидрометцентр погода на неделю
Погода в Украине 30 апреля. Источник: Укргидрометцентр

В среду, 1 мая , ночью немного потеплеет: +8...+10°С, днем столбики термометров покажут +21...+23°С. Такая же погода продержится и в четверг, 2 мая .

погода на 1 мая
Погода в Украине 1-2 мая. Источник: Укргидрометцентр

В то же время , в пятницу, 3 мая температурные показатели снова будут колебаться: температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.

погода в пятницу 3 мая
Погода в Украине 3 мая. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, на прошлой неделе Украину снова накрыла пыль из Сахары. Такое явление может создавать определенные проблемы для людей с болезнями органов дыхания. Однако существенную опасность такое погодное явление не представляет.

Солнце
Укргидрометцентр
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