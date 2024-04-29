На этой неделе будет жарко - прогноз от Укргидрометцентра

Киевляне в Добропарке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на этой неделе может обрадовать украинцев. По всей территории будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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По сообщению синоптиков, до пятницы в Украине без осадков. Лишь в Крыму ожидаются кратковременные дожди, кое-где с грозами. В то же время во вторник, 30 апреля , по всей территории страны будет тепло: температура воздуха ночью +4...+10°С, на юге и востоке страны +8...+14°С, днем +18...+24 °С. В горах ночью 0...+5°С тепла, днем +13...+18°С.

Погода в Украине 30 апреля. Источник: Укргидрометцентр

В среду, 1 мая , ночью немного потеплеет: +8...+10°С, днем столбики термометров покажут +21...+23°С. Такая же погода продержится и в четверг, 2 мая .

Погода в Украине 1-2 мая. Источник: Укргидрометцентр

В то же время , в пятницу, 3 мая температурные показатели снова будут колебаться: температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.

Погода в Украине 3 мая. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, на прошлой неделе Украину снова накрыла пыль из Сахары. Такое явление может создавать определенные проблемы для людей с болезнями органов дыхания. Однако существенную опасность такое погодное явление не представляет.