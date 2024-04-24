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Україну знов накрив африканський пил — в Укргідрометцентрі розповіли, коли мине загроза

24 квітня 2024 13:20
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Африканський пил в Україні — коли очиститься повітря
Африканський пил накрив столицю Греції Афіни. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

До України дістався африканський пил із Сахари. Ще вчора, 23 квітня, його спостерігали у Греції, проте сьогодні, 24 квітня, пилову масу помітили в атмосфері над територією України.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Де зафіксували африканський пил над Україною

Африканський пил карта України
Супутникове зображення карти пилових мас, які дісталися України. Фото: Укргідрометцентр

Супутникове зображення зафіксувало надходження пилових мас до території України. Відомо, що вчора, 23 квітня, пил із Сахари дістався Греції. Сьогодні, 24 квітня, наслідки африканської негоди помітили в Україні.

На зображенні пилові маси позначені рожевим кольором. Вони дісталися до південних та центральних районів України та поступово поширюються на північ. 

Як довго затримається пилова буря в Україні

Натомість синоптики Укргідрометцентру зазначили, що наразі на більшій частині території України панує циклон та вологі повітряні маси, що зменшить забруднення повітря. Втім, українці все одно зможуть помітити наслідки пилової бурі.

"Це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими", — попередили синоптики. 

Відомо, що пил буде в атмосфері над Україною щонайменше до п'ятниці, 26 квітня, і вже з цього дня та до суботи, 27 квітня, атмосфера очиститься. 

Нагадаємо, що повітряні бурі з Африки — не нове явище для України. Таке явище зафіксували кілька тижнів тому. А народний синоптик Наталка Діденко пояснила, чи несе загрозу така буря для українців. 

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