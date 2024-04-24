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Украину снова накрыла африканская пыль — в Укргидрометцентре рассказали, когда пройдет угроза

24 апреля 2024 13:20
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Африканская пыль в Украине – когда очистится воздух
Африканская пыль накрыла столицу Греции Афины. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украину добралась африканская пыль из Сахары. Еще вчера, 23 апреля, она наблюдалась в Греции, однако сегодня, 24 апреля, пылевую массу заметили в атмосфере над территорией Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Африканская пыль карта Украины
Спутниковое изображение карты пылевых масс, которые добрались до Украины. Фото: Укргидрометцентр

Спутниковое изображение зафиксировало поступление пылевых масс на территорию Украины. Известно, что вчера, 23 апреля, пыль из Сахары добралась до Греции. Сегодня, 24 апреля, последствия африканского ненастья заметили в Украине.

На изображении пылевые массы отмечены розовым цветом. Они добрались до южных и центральных районов Украины и постепенно распространяются на север.

Как долго задержится пылевая буря в Украине

В то же время синоптики Укргидрометцентра отметили, что сейчас на большей части территории Украины царит циклон и влажные воздушные массы, что уменьшит загрязнение воздуха. Впрочем, украинцы смогут заметить последствия пылевой бури.

"Это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль скорее будет вымываться из атмосферы, впрочем, в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми" , – предупредили синоптики.

Известно, что пыль будет в атмосфере над Украиной, по меньшей мере, до пятницы, 26 апреля, и уже с этого дня и до субботы, 27 апреля, атмосфера очистится.

Напомним, что воздушные бури из Африки – не новое явление для Украины. Такое явление было зафиксировано несколько недель назад. А народный синоптик Наталья Диденко объяснила, несет ли угрозу такая буря для украинцев.

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