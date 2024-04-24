Африканская пыль в Украине – когда очистится воздух

Украину снова накрыла африканская пыль — в Укргидрометцентре рассказали, когда пройдет угроза
В Украину добралась африканская пыль из Сахары. Еще вчера, 23 апреля, она наблюдалась в Греции, однако сегодня, 24 апреля, пылевую массу заметили в атмосфере над территорией Украины.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Где зафиксировали африканскую пыль над Украиной
Спутниковое изображение зафиксировало поступление пылевых масс на территорию Украины. Известно, что вчера, 23 апреля, пыль из Сахары добралась до Греции. Сегодня, 24 апреля, последствия африканского ненастья заметили в Украине.
На изображении пылевые массы отмечены розовым цветом. Они добрались до южных и центральных районов Украины и постепенно распространяются на север.
Как долго задержится пылевая буря в Украине
В то же время синоптики Укргидрометцентра отметили, что сейчас на большей части территории Украины царит циклон и влажные воздушные массы, что уменьшит загрязнение воздуха. Впрочем, украинцы смогут заметить последствия пылевой бури.
"Это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль скорее будет вымываться из атмосферы, впрочем, в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми" , – предупредили синоптики.
Известно, что пыль будет в атмосфере над Украиной, по меньшей мере, до пятницы, 26 апреля, и уже с этого дня и до субботы, 27 апреля, атмосфера очистится.
Напомним, что воздушные бури из Африки – не новое явление для Украины. Такое явление было зафиксировано несколько недель назад. А народный синоптик Наталья Диденко объяснила, несет ли угрозу такая буря для украинцев.
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