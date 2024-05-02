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Перед Великоднем температура різко знизиться — Діденко розповіла, якою буде погода 3 травня

2 травня 2024 14:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Перед Великоднем температура різко знизиться — Діденко розповіла, якою буде погода 3 травня
Люди гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 3 травня, буде прохолодною. Проте в західних та південних областях прогнозується травневе тепло, а температура повітря буде коливатися у межах +20...+25 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook. 

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Погода в Україні 3 травня

Діденко розповіла, що вже завтра очікується зниження температури повітря. Температура повітря протягом дня становитиме +16...+19 °C, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше — +20...+25 °C. Опадів у п'ятницю не передбачається.

Синоптик попередила, що упродовж дня 3 травня вітер буде помірним північно-східним та східним.

Погода в Україні у суботу 4 травня, буде ясна та прохолодна, температура повітря складе +15...+20 °C. У ніч на Великдень опадів не передбачається, температура буде +5...+10 °C, на сході країни +2...+5 °C.

У денний час 5 травня температура підвищиться до +18...+24 °C. На заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами, в інших регіонах України опадів не очікується.

Починаючи з 7 травня, у більшості областей країни буде панувати прохолодна погода, з температурою від +12...+18 °C.

Температурна карта
Погода в Україні 3 травня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Погода в Києві 3 травня

У Києві завтра також очікується похолодання. Протягом дня температура повітря буде близько +19 °C. Опадів у місті не передбачається.

Скриншот допису Наталки Діденко
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на тиждень 29 квітня — 3 травня. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі. 

Раніше Діденко розповіла, якої погоди чекати в Україні на Великдень у неділю, 5 травня.

погода
Київ
Україна
Київська область
Наталка Діденко
синоптик
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вітер

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