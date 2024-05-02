Перед Пасхой температура резко снизится — Диденко рассказала, какой будет погода 3 мая

Люди гуляют по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода в Украине в пятницу, 3 мая, будет прохладной. Тем не менее в западных и южных областях прогнозируется майское тепло, а температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+25 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 3 мая

Диденко рассказала, что уже завтра ожидается понижение температуры воздуха. Температура воздуха в течение дня составит +16...+19 °C, только в Закарпатье и в южной части будет теплее — +20...+25 °C. Осадков в пятницу не предвидится.

Синоптик предупредила, что 3 мая ветер будет умеренным северо-восточным и восточным.

Погода в Украине в субботу 4 мая будет ясная и прохладная, температура воздуха составит +15...+20 °C. В ночь на Пасху осадков не предвидится, температура будет +5...+10 °C, на востоке страны +2...+5 °C.

В дневные часы 5 мая температура повысится до +18...+24 °C. На западе и на севере возможны кратковременные дожди с грозами, в других регионах Украины осадков не ожидается.

Начиная с 7 мая, в большинстве областей страны будет прохладная погода, с температурой от +12...+18 °C.

Погода в Украине 3 мая. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Погода в Киеве 3 мая

В Киеве завтра также ожидается похолодание. В течение дня температура воздуха будет около +19 °C. Осадков в городе не предполагается.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в Украине на неделю 29 апреля — 3 мая. По всей территории будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.

Ранее Диденко рассказала, какой погоды ждать в Украине Пасху в воскресенье, 5 мая.