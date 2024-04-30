Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на 1 травня

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 1 травня, очікується суха, сонячна та тепла погода. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +25 °C, подекуди можливий сильний вітер 15-20 м/с.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Завтра у всіх областях України прогнозують суху сонячну теплу погоду. Температура повітря буде однорідною та протягом дня коливатиметься в межах +21...+25 °C, на узбережжях морів подекуди +17...+19 °C.

За словами Діденко, очікується помірний вітер східних напрямків, а на заході та півдні місцями можливі сильні пориви до 15-20 м/с.

На Великдень в Україні буде тепла погода, однак саме 5 травня пройдуть дощі з грозами на заході та півночі, а в другій половині дня і в центральних областях.

Температурна карта. Фото: Діденко

Погода в Києві 1 травня

У Києві завтра також буде сонячна погода. За даними синоптика, день пройде без опадів.

Водночас температура повітря становитиме +22 °C.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Раніше разом з дощами до України знову приходив африканський пил. Народний синоптик Наталка Діденко пояснювала, чи несе загрозу така буря для українців.

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