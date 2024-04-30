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Народный синоптик Диденко рассказала, какой погодой встретит май и чего ждать на Пасху

30 апреля 2024 12:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на 1 мая.
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в среду, 1 мая, ожидается сухая, солнечная и теплая погода. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +25 °C, местами возможен сильный ветер 15-20 м/с.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 1 мая

Завтра во всех областях Украины прогнозируется сухая солнечная теплая погода. Температура воздуха будет однородной и в течение дня будет колебаться в пределах +21...+25 °C, на побережьях моря местами +17...+19 °C.

По словам Диденко, ожидается умеренный ветер восточных направлений, а на западе и юге местами возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

В Пасху в Украине будет теплая погода, однако именно 5 мая пройдут дожди с грозами на западе и севере, а во второй половине дня и в центральных областях.

погода в Украине 1 мая
Температурная карта. Фото: Диденко

Погода в Киеве 1 мая

В Киеве также завтра будет солнечная погода. По данным синоптика, день пройдет без осадков.

В то же время температура воздуха будет составлять +22 °C.

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Скриншот сообщения Диденко
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Скриншот сообщения Диденко

Ранее вместе с дождями в Украину снова приходила африканская пыль. Народный синоптик Наталья Диденко объясняла, несет ли угрозу такая буря для украинцев.

Также мы писали, что в США разрушительное торнадо охватило сразу несколько штатов. Это повлекло за собой значительный материальный ущерб и привело к ранениям людей.

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