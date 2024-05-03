Погода в Украине в пятницу, 3 мая — прогноз от синоптиков

Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: poltavawave.com.ua

Погода в Украине в пятницу, 3 мая, будет малооблачной, без осадков. Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Об этом 2 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Температура ночью +6...+11 °С, а на побережье морей +14 °С. Днем будет +18...+23 °С. На Закарпатье и в южных областях до +26 °С. В Черниговской, Сумской и Карпатах от +15 °С до +20 °С.

В Киевской области температура ночью будет +6...+11 °С, а днем +18...+23 °С. В Киеве ночью +8...+10 °С, а днем +20...+22 °С. Небольшой дождь, без существенных осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и участке Десны Чернигов — Летки, а также удержания уровней на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке на реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности — желтый), в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук вследствие добега паводковой волны с зарубежного участка, ожидается повышение уровней воды на 0,1–0,5 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность на территории Украины" от Украинского гидрометцентра

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная (второго уровня) снеголавинная опасность.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

На всей территории Украины, кроме Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Одесской областей и северных регионов, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народной синоптики Наталки Диденко, в Украине ожидается понижение температуры воздуха.

В восточных, северных и центральных областей дневная температура воздуха будет составлять +16...+19 °С, однако на юге и западе удержится настоящее майское тепло, +20...+25 °С.

Умеренный ветер будет дуть с востока и северо-востока. Дожди маловероятны.

В Киеве без осадков. Днем ожидается температура воздуха около +19 °С.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели с 30 апреля по 3 мая в Украине будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.

Ранее Наталка Диденко отметила, что перед Пасхой в Украине похолодает. В ночь на воскресенье, 5 мая, температура в некоторых областях опустится до +2 °С.