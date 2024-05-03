Заморозки в Украине на Пасху

На Пасху в нескольких областях ударят заморозки, — Укргидрометцентр
Во время Пасхальных праздников и на следующей неделе украинцев ждут заморозки. На выходных ночью ожидается минусовая температура, а синоптики объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.
Такой прогноз дал Укргидрометцентр.
Пасхальные похолодания в Украине
"Ночью 4 и 5 мая ожидается от 0 до -3 градусов на поверхности почвы в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях", — говорится в сообщении.
Согласно данным карты синоптиков, опасные метеорологические условия охватят Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области.
Особо опасные погодные явления распространятся на часть Николаевской области.
В этой связи синоптики предупреждают украинцев о первом уровне опасности.
Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели с 30 апреля по 3 мая в Украине будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.
Ранее Наталья Диденко отметила, что перед Пасхой в Украине похолодает. В ночь на воскресенье, 5 мая, температура в некоторых областях опустится до +2 °С.
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