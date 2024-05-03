Заморозки в Украине на Пасху

Девушка идет по улице в холодную снежную погоду. Фото: polinka.top

Во время Пасхальных праздников и на следующей неделе украинцев ждут заморозки. На выходных ночью ожидается минусовая температура, а синоптики объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.

Такой прогноз дал Укргидрометцентр.

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"Ночью 4 и 5 мая ожидается от 0 до -3 градусов на поверхности почвы в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях", — говорится в сообщении.

Погода в Украине на Пасху. Фото: Укргидрометцентр

Согласно данным карты синоптиков, опасные метеорологические условия охватят Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области.

Особо опасные погодные явления распространятся на часть Николаевской области.

В этой связи синоптики предупреждают украинцев о первом уровне опасности.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели с 30 апреля по 3 мая в Украине будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.

Ранее Наталья Диденко отметила, что перед Пасхой в Украине похолодает. В ночь на воскресенье, 5 мая, температура в некоторых областях опустится до +2 °С.