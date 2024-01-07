Чи будуть завтра, 8 січня, сильні морози в Україні

Чоловік гуляє з собакою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 січня, в Україні очікується різка зміна погодних умов. На півночі прогнозують невеликий сніг, а у південних областях — помірний дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -20 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 січня

В Україні вдень 8 січня буде хмарна погода. У південній частині пройде помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади. Також можлива ожеледь й налипання мокрого снігу.

температура вночі та вдень +4...-1 °C;

вдень в Криму +7...+12 °C.

Водночас у північних областях, а також у Волинській й Рівненській місцями пройде невеликий сніг.

температура вночі -11...-16 °C, вдень -8...-13 °C;

в Чернігівській та Сумській областях вночі -15...-20 °C, вдень -10...-15 °C.

Крім того, складні погодні умови прогнозують на решті територій України — помірний сніг, значний сніг у центральних та східних областях, хуртовину та сильні пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах буде ожеледиця.

температура вночі та вдень -5...-10 °C.

вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 8 січня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

Завтра, 8 січня, у південних областях можлива ожеледь та налипання мокрого снігу.

Відомо, що на Одещині вдень будуть пориви вітру 15-20 м/с, а у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина й пориви вітру 15-20 м/с.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах — оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 січня

У Київській області завтра, 8 січня, небо буде хмарним, місцями пройде невеликий сніг.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями в області пориви 15-20 м/с;

температура по області вночі -11...-16 °C, вдень -8...-13 °C;

у Києві протягом доби -11...-13 °C.

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині

У понеділок, 8 січня, на дорогах Київщини можлива ожеледиця — оголошено перший рівень небезпечності.

Також погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні очікуються складні погодні умови з 7 по 9 січня. Прогнозують різке зниження температури повітря до -19...-25 °C та сильні снігопади у всіх регіонах, через що ситуація на дорогах буде ускладненою.

Також ми писали, що впродовж наступних днів, з 7 по 9 січня, в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання.