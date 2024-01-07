На Україну насувається негода — водіїв закликали відкласти поїздки

Рятувальники витягують автівку із заметів. Ілюстративне фото: ДСНС України

В Україні очікуються складні погодні умови з 7 по 9 січня. Прогнозують різке зниження температури повітря до -19...-25 °C та сильні снігопади у всіх регіонах, через що ситуація на дорогах буде ускладненою.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

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Складна ситуація на дорогах

"Ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю і налипання мокрого снігу", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що за необхідності рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий.

Для того, аби дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг, можна зателефонувати на гарячу лінію Штабу з ліквідації наслідків негоди: +380674006080.

У Мінвідновлення закликали водіїв найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далеку відстань.

Крім того, водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, що розташовані біля державних доріг.

Скриншот допису Мінвідновлення

Нагадаємо, що впродовж наступних днів, з 7 по 9 січня, в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання.

Також ми писали, що на Львівщині патрульні поліцейські вночі 7 січня допомогли водієві та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. Зазначається, що на борту транспорту перебував 21 пасажир.