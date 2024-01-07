На Украину надвигается непогода — водителей призвали отложить поездки

Спасатели вытягивают автомобиль из сугробов. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В Украине ожидаются сложные погодные условия с 7 по 9 января. Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха до -19...-25 °C и сильные снегопады во всех регионах, из-за чего ситуация на дорогах будет затруднена.

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

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Сложная ситуация на дорогах

"Ситуация на дорогах будет затруднена из-за гололеда и налипания мокрого снега", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что при необходимости движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто.

Чтобы узнать актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог, можно позвонить на горячую линию Штаба по ликвидации последствий непогоды: +380674006080.

В Минвосстановления призвали водителей в ближайшие дни воздержаться от поездок, особенно на дальнее расстояние.

Кроме того, водителям крупногабаритного транспорта следует пользоваться площадками для отстоя, расположенными у государственных дорог.

Скриншот поста Минвосстановления

Напомним, что в течение следующих дней, с 7 по 9 января, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.

Также мы писали, что на Львовщине патрульные полицейские ночью 7 января помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.