Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow На Украину надвигается непогода — водителей призвали отложить поездки arrow

На Украину надвигается непогода — водителей призвали отложить поездки

7 января 2024 17:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Украину надвигается непогода — водителей призвали отложить поездки
Спасатели вытягивают автомобиль из сугробов. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине ожидаются сложные погодные условия с 7 по 9 января. Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха до -19...-25 °C и сильные снегопады во всех регионах, из-за чего ситуация на дорогах будет затруднена.

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

Читайте также:

Сложная ситуация на дорогах

"Ситуация на дорогах будет затруднена из-за гололеда и налипания мокрого снега", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что при необходимости движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто.

Чтобы узнать актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог, можно позвонить на горячую линию Штаба по ликвидации последствий непогоды: +380674006080.

В Минвосстановления призвали водителей в ближайшие дни воздержаться от поездок, особенно на дальнее расстояние.

Кроме того, водителям крупногабаритного транспорта следует пользоваться площадками для отстоя, расположенными у государственных дорог.

null
Скриншот поста Минвосстановления

Напомним, что в течение следующих дней, с 7 по 9 января, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.

Также мы писали, что на Львовщине патрульные полицейские ночью 7 января помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме