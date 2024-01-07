Будут ли завтра, 8 января, сильные морозы в Украине

Мужчина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 января, в Украине ожидается резкое изменение погодных условий. На севере прогнозируется небольшой снег, а у южных областях — умеренный дождь. Столбики термометров ночью опустятся до -20 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 января

В Украине днем 8 января будет облачная погода. В южной части пройдет умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки. Также возможен гололед и налипание мокрого снега.

температура ночью и днем +4...-1 °C;

днем в Крыму +7...+12 °C.

В то же время в северных областях, а также в Волынской и Ровенской местами пройдет небольшой снег.

температура ночью -11...-16 °C, днем -8...-13 °C;

в Черниговской и Сумской областях ночью -15...-20 °C, днем -10...-15 °C.

Кроме того, сложные погодные условия прогнозируют на остальных территориях Украины — умеренный снег, сильный снег в центральных и восточных областях, метель и сильные порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах будет гололедица.

температура ночью и днем -5...-10 °C.

ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных и южных областей местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 8 января. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

Завтра, 8 января в южных областях возможна гололедица и налипание мокрого снега.

Известно, что в Одесской области днем будут порывы ветра 15-20 м/с, а в центральных и восточных областях значительный снег, метель и порывы ветра 15-20 м/с.

Водителей предупреждают об гололедице на дорогах — объявлен первый уровень опасности (желтый).

Метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 8 января

В Киевской области завтра, 8 января, небо будет облачным, местами пройдет небольшой снег.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами в области порывы 15-20 м/с;

температура по области ночью -11...-16 °C, днем -8...-13 °C;

в Киеве в течение суток -11...-13 °C.

Опасные метеорологические явления в Киевской области

В понедельник, 8 января, на дорогах Киевщины возможна гололедица — объявлен первый уровень опасности.

Также погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Опасные метеорологические явления в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украине ожидаются сложные погодные условия с 7 по 9 января. Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха до -19...-25 °C и сильные снегопады во всех регионах, из-за чего ситуация на дорогах будет затруднена.

Также мы писали, что в течение следующих дней, с 7 по 9 января, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.