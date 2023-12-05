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Чи загрожують снігопади — синоптик Діденко розповіла, якою буде погода на Миколая

5 грудня 2023 14:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 6 грудня — прогноз від Наталки Діденко
Люди йдуть містом у сніг. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні на День Святого Миколая, 6 грудня, очікується хороша зимова погода майже без опадів. Лише у Вінницькій, Житомирській областях все ж трохи засніжить, а на Одещині можливий невеликий дощ.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 6 грудня 

За прогнозами Діденко, 6 грудня в Україні буде хороша зимова погода. Вночі очікується помірний мороз -4... -10 °C, а вдень температура повітря коливатиметься в межах -1... -3 °C або близько нуля. Тепліше буде у південній частині, там стовпчики термометрів можуть піднятись до незначних "плюсів".

На завтра снігопадів не передбачено, невеличкий сніг можливий лише у Вінницькій та Житомирській областях, а на Одещині 6 грудня очікується невеликий дощ. Вітер південно-східного напрямку, помірний, часом рвучкий.

погода в Україні 6 грудня
Погода в Україні 6 грудня. Фото: t.me/PohodaNatalka 

Погода в Києві 6 грудня 

У Києві 6 грудня опадів не передбачається, навіть можливе сонечко. Водночас буде вітряно. 

Вночі температура повітря коливатиметься в межах -5... -7 °C, а вдень температура дещо зросте і стовпчики термометрів сягнуть до 0...-2 °C.

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Нагадаємо, що синоптики вже оприлюднили прогноз погоди на тиждень в Україні. Так, в Укргідрометцентрі розповіли, яким областям варто очікувати сніг.

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