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Грозят ли снегопады — синоптик Диденко рассказала, какой будет погода на Николая

5 декабря 2023 14:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 6 декабря — прогноз от Наталки Диденко
Люди идут по городу в снег. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в День Святого Николая, 6 декабря, ожидается хорошая зимняя погода почти без осадков. Только в Винницкой, Житомирской областях все же немного заснежит, а в Одесской области возможен небольшой дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 декабря

По прогнозам Диденко, 6 декабря в Украине будет хорошая зимняя погода. Ночью ожидается умеренный мороз -4...-10 °C, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-3 °C или около нуля. Теплее будет в южной части, там столбики термометров могут подняться до незначительных "плюсов".

На завтра снегопады не предусмотрены, небольшой снег возможен только в Винницкой и Житомирской областях, а в Одесской области 6 декабря ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточного направления, умеренный, временами порывистый.

погода в Украине 6 декабря
Погода в Украине 6 декабря. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве 6 декабря

В Киеве 6 декабря осадков не предполагается, даже возможно солнышко. В то же время будет ветрено.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -5...-7 °C, а днем температура несколько вырастет и столбики термометров достигнут до 0...-2 °C.

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Напомним, что синоптики уже обнародовали прогноз погоды на неделю в Украине. Так, в Укргидрометцентре рассказали, каким областям следует ожидать снег.

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