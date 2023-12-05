Погода в Украине 6 декабря — прогноз от Наталки Диденко

Люди идут по городу в снег. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине в День Святого Николая, 6 декабря, ожидается хорошая зимняя погода почти без осадков. Только в Винницкой, Житомирской областях все же немного заснежит, а в Одесской области возможен небольшой дождь.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 декабря

По прогнозам Диденко, 6 декабря в Украине будет хорошая зимняя погода. Ночью ожидается умеренный мороз -4...-10 °C, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-3 °C или около нуля. Теплее будет в южной части, там столбики термометров могут подняться до незначительных "плюсов".

На завтра снегопады не предусмотрены, небольшой снег возможен только в Винницкой и Житомирской областях, а в Одесской области 6 декабря ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточного направления, умеренный, временами порывистый.

Погода в Украине 6 декабря. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве 6 декабря

В Киеве 6 декабря осадков не предполагается, даже возможно солнышко. В то же время будет ветрено.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -5...-7 °C, а днем температура несколько вырастет и столбики термометров достигнут до 0...-2 °C.

Напомним, что синоптики уже обнародовали прогноз погоды на неделю в Украине. Так, в Укргидрометцентре рассказали, каким областям следует ожидать снег.