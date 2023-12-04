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В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях цього тижня варто очікувати сніг

4 грудня 2023 19:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях цього тижня варто очікувати сніг
Людина йде вулицею під час снігопаду. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На цьому тижні українцям не варто лякатися значних опадів. Лише в деякі дні можливі невеликий сніг або дощ. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні на наступний тиждень

5-6 грудня переважно в Україні обійдеться без опадів. Температура вночі у західних та північних областях складатиме -5...-10 °С, місцями до -14 °С, вдень 0...-5 °С.

На решті території вночі -1...-6 °С, вдень від -2 °С до 4 °С тепла. В Криму очікується до 8 °С.

7 грудня вночі у південній частині, вдень в більшості областей невеликий сніг, на крайньому півдні з дощем. Температура у північних областях вночі -4...-10 °С, вдень -1...-6 °С.

На решті території вночі 0...-6 °С, вдень від -3 °С до +2 °С, на крайньому півдні країни до +6 °С.

Погода на кінець тижня

В Україні, крім західних областей, очікується невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму помірний дощ.

Температура вночі та вдень -1...-7 °С (вночі 8 грудня у західних областях місцями -8...-13 °С). У південній частині вночі та вдень від -4° до +2 °С. В Криму буде +2...+8 °С.

Раніше ми розповідали, що в Україні завтра, 5 грудня, опадів не передбачається. Проте варто очікувати на сильні морози. Найхолодніше буде на заході країни. 

Нагадуємо, що сьогодні, 4 грудня, в Одесі та області зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі місцями можливі опади. Вдень пориви вітру сягатимуть 6-11 м/с. Температура морської води +8…+ 9 °C.

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