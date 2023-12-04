В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях на этой неделе следует ожидать снег

Человек идет по улице во время снегопада. Фото: Reuters

На этой неделе украинцам не стоит пугаться значительных осадков. Лишь в некоторые дни возможен небольшой снег или дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине на следующую неделю

5-6 декабря преимущественно в Украине обойдется без осадков. Температура ночью в западных и северных областях составит -5...-10 °С, местами до -14 °С, днем 0...-5 °С.

На остальной территории ночью -1...-6 °С, днем от -2 °С до 4 °С тепла. В Крыму ожидается до 8 °С.

7 декабря ночью в южной части, днем в большинстве областей небольшой снег, на крайнем юге с дождем. Температура в северных областях ночью -4...-10 °С, днем -1...-6 °С.

На остальной территории ночью 0...-6 °С, днем от -3 °С до +2 °С, на крайнем юге страны до +6 °С.

Погода на конец недели

В Украине кроме западных областей ожидается небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег и дождь, в Крыму умеренный дождь.

Температура ночью и днем -1...-7 °С (ночью 8 декабря в западных областях местами -8...-13 °С). В южной части ночью и днем от -4 до +2 °С. В Крыму будет +2...+8 °С.

Ранее мы рассказывали, что в Украине завтра, 5 декабря, осадки не ожидаются. Однако стоит ожидать сильных морозов. Холоднее всего будет на западе страны.

Напомним, что сегодня, 4 декабря, в Одессе и области будет сохраняться пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью ожидается дождь. Днем порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура морской воды +8…+9 °C.