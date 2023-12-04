Погода в Україні на завтра, 5 грудня — детальний прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

Чоловік йде по вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 5 грудня, опадів не передбачається. Проте варто очікувати на сильні морози. Найхолодніше буде на заході країни.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, антициклон Dunja і далі визначає погоду в Україні в ці дні. Також на дорогах очікується ожеледиця, тому водіям варто бути обережними.

Температура повітря:

вночі — -10...-5 °C, на заході — -14...-9 °C;

вдень — -5...-1 °C.

Мапа погоди в Україні на 5 грудня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 5 грудня

У столиці завтра, 5 грудня, опадів не очікується.

Температура повітря:

вночі — -8...-6 °C;

вдень — -3...-1 °C.

"Одягайтеся тепліше, показуйте профілактичні дулі вірусам, не ганяйте по слизьким дорогам, не тримайте варення з корисних ягід "на новий год", з малини, смородини, калини до весни — здоровʼя потрібне всім, і в авангарді, і в тилу. Берегти себе, щоб не відволікати потрібні резерви — також певна допомога", — закликала Діденко.

Скриншот допису з Telegram Наталки Діденко

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.