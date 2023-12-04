Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко попередила про сильні морози на завтра — де буде найхолодніше arrow

Народний синоптик Діденко попередила про сильні морози на завтра — де буде найхолодніше

4 грудня 2023 13:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на завтра, 5 грудня — детальний прогноз від народного синоптика Наталки Діденко
Чоловік йде по вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра, 5 грудня, опадів не передбачається. Проте варто очікувати на сильні морози. Найхолодніше буде на заході країни. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 5 грудня

За її словами, антициклон Dunja і далі визначає погоду в Україні в ці дні. Також на дорогах очікується ожеледиця, тому водіям варто бути обережними.

Температура повітря:

  • вночі — -10...-5 °C, на заході — -14...-9 °C;
  • вдень — -5...-1 °C.
погода від Наталки Діденко
Мапа погоди в Україні на 5 грудня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 5 грудня

У столиці завтра, 5 грудня, опадів не очікується. 

Температура повітря:

  • вночі — -8...-6 °C;
  • вдень — -3...-1 °C.

"Одягайтеся тепліше, показуйте профілактичні дулі вірусам, не ганяйте по слизьким дорогам, не тримайте варення з корисних ягід "на новий год", з малини, смородини, калини до весни — здоровʼя потрібне всім, і в авангарді, і в тилу. Берегти себе, щоб не відволікати потрібні резерви — також певна допомога", — закликала Діденко.

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з Telegram Наталки Діденко

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі