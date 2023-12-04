Погода в Україні в понеділок, 4 грудня — де вдарять сильні морози

Вдарять сильні морози — синоптики розповіли, які області в небезпеці
Погода в Україні в понеділок, 4 грудня, випробовуватиме українців морозами. Так, північним та західним областям, зокрема Київській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій та іншим, не позаздриш — температура повітря вночі опуститься до -14...-10 °C, однак вдень буде дещо тепліше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 4 грудня
За прогнозом синоптиків, сьогодні, 4 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Задощить та засніжить в Криму та Приазов'ї, вдень у Закарпатській області падатиме невеликий сніг. На решті території країни без істотних опадів.
Також варто бути уважними мешканцям західних та північних областей — дороги вкриє ожеледиця.
Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі -5...0 °C, вдень -1...+4 °C;
- на заході та півночі вночі -10...-5 °C, вдень -6...-1 °C;
- у Києві вночі -7...-5 °C, вдень -3...-1 °C.
Попередження від Укргідрометцентру
В Укргідрометцентрі попереджають про підвищення рівня води на річках у Харківській області. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
"2-4 грудня на річках Харківської області (річки суббасейну Сіверського Дінця) та у верхів’ї р. Оріль (суббасейн Нижнього Дніпра) очікуються підвищення рівнів води на 0,2-0,4 м, місцями на 0,5 м над рівнями на 8 годину 1 грудня, з можливим виходом води на понижені ділянки заплав та подальшим повільним затопленням заплави у верхів’ї р. Оріль", — йдеться в повідомленні.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 4 грудня
"Тиждень розпочнеться антициклоном. Це означає прояснення, особливо нічні, які сприятимуть вихолодженню повітря", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, таким чином мороз вдарить ще сильніше, а на дорогах місцями буде ожеледиця.
"Опади — малоймовірні, бо ж — антициклон Dunja", — повідомляє Діденко.
Температура повітря:
- вночі -10...-5 °C, на півночі та заході -14...-12 °C, у Києві -8...-5 °C;
- вдень -4...+1 °C, на півдні +2...+6 °C, у Києві -3...-1 °C.
Нагадаємо, що синоптики також розповіли, в якій області в Україні сьогодні намете кучугури.
Читайте Новини.LIVE!