Погода в Україні в понеділок, 4 грудня — де вдарять сильні морози

Дівчина закуталася в теплий одяг через сильний мороз надворі. Фото: РБК-Україна

Погода в Україні в понеділок, 4 грудня, випробовуватиме українців морозами. Так, північним та західним областям, зокрема Київській, Житомирській, Львівській, Хмельницькій та іншим, не позаздриш — температура повітря вночі опуститься до -14...-10 °C, однак вдень буде дещо тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 грудня

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 4 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Задощить та засніжить в Криму та Приазов'ї, вдень у Закарпатській області падатиме невеликий сніг. На решті території країни без істотних опадів.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 4 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Також варто бути уважними мешканцям західних та північних областей — дороги вкриє ожеледиця.

Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -5...0 °C, вдень -1...+4 °C;

на заході та півночі вночі -10...-5 °C, вдень -6...-1 °C;

у Києві вночі -7...-5 °C, вдень -3...-1 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попереджають про підвищення рівня води на річках у Харківській області. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

"2-4 грудня на річках Харківської області (річки суббасейну Сіверського Дінця) та у верхів’ї р. Оріль (суббасейн Нижнього Дніпра) очікуються підвищення рівнів води на 0,2-0,4 м, місцями на 0,5 м над рівнями на 8 годину 1 грудня, з можливим виходом води на понижені ділянки заплав та подальшим повільним затопленням заплави у верхів’ї р. Оріль", — йдеться в повідомленні.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 4 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 4 грудня

"Тиждень розпочнеться антициклоном. Це означає прояснення, особливо нічні, які сприятимуть вихолодженню повітря", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, таким чином мороз вдарить ще сильніше, а на дорогах місцями буде ожеледиця.

"Опади — малоймовірні, бо ж — антициклон Dunja", — повідомляє Діденко.

Антициклон в Україні сьогодні, 4 грудня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря:

вночі -10...-5 °C, на півночі та заході -14...-12 °C, у Києві -8...-5 °C;

вдень -4...+1 °C, на півдні +2...+6 °C, у Києві -3...-1 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики також розповіли, в якій області в Україні сьогодні намете кучугури.