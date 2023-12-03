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Снігопад не закінчиться — синоптики розповіли, де в Україні намете кучугури

3 грудня 2023 16:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на завтра, 4 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуть по вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра, 4 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонах опадів не передбачається, проте все ж в одній із областей буде йти сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 грудня

В цей день, 4 грудня, в Криму та Приазов'ї пройде невеликий дощ та мокрий сніг. У Закарпатській області вдень теж варто очікувати на невеликий сніг.

Вітер буде західним з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря на заході та півночі:

  • вночі — -10...-5 °С;
  • вдень — -6...-1 °С.

На решті території:

  • вночі — -5...0 °С;
  • вдень — -1...+4 °С. 
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 4 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 4 грудня

У столиці завтра, 4 грудня, теж буде хмарна погода з проясненнями. Сильних опадів не очікується, проте варто бути обережними, адже на дорозі буде ожеледиця.

Вітер буде переважно західний, 7-12 м/с. 

Температура повітря в області:

  • вночі — -10...-5 °С;
  • вдень — -6...-1 °С.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — -7...-5 °С;
  • вдень — -3...-1 °С.

Сніголавинна ситуація в Карпатах

За інформацією Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру, на одній з вершин українських Карпат Пожижевська температура повітря сягає -5 °С.

Вітер — південно-західний, 7-9 м/с, хмарно.

"Висота снігового покриву становить 34-73 см, сніг старий, злежаний, добре закріплений", — йдеться у повідомленні.

ситуація в Карпатах
Українські Карпати. Фото: Василь Рошканюк

На іншій вершині гір Плай температура повітря становить -8...-7 °С. Вітер — північний, 1-6 м/с, туман.

"Висота снігового покриву становить 5-49 см, сніг насичений водою, слабо закріплений", — попередили у відомстві.

Своєю чергою на сніголавинному посту Драгобат температура повітря сягає -6...-5 °С. Висота снігового покриву — 75 сантиметрів. 

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.

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