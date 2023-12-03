Погода в Україні на завтра, 4 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Снігопад не закінчиться — синоптики розповіли, де в Україні намете кучугури
В Україні завтра, 4 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонах опадів не передбачається, проте все ж в одній із областей буде йти сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 4 грудня
В цей день, 4 грудня, в Криму та Приазов'ї пройде невеликий дощ та мокрий сніг. У Закарпатській області вдень теж варто очікувати на невеликий сніг.
Вітер буде західним з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря на заході та півночі:
- вночі — -10...-5 °С;
- вдень — -6...-1 °С.
На решті території:
- вночі — -5...0 °С;
- вдень — -1...+4 °С.
Погода у Києві 4 грудня
У столиці завтра, 4 грудня, теж буде хмарна погода з проясненнями. Сильних опадів не очікується, проте варто бути обережними, адже на дорозі буде ожеледиця.
Вітер буде переважно західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -10...-5 °С;
- вдень — -6...-1 °С.
Температура повітря в Києві:
- вночі — -7...-5 °С;
- вдень — -3...-1 °С.
Сніголавинна ситуація в Карпатах
За інформацією Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру, на одній з вершин українських Карпат Пожижевська температура повітря сягає -5 °С.
Вітер — південно-західний, 7-9 м/с, хмарно.
"Висота снігового покриву становить 34-73 см, сніг старий, злежаний, добре закріплений", — йдеться у повідомленні.
На іншій вершині гір Плай температура повітря становить -8...-7 °С. Вітер — північний, 1-6 м/с, туман.
"Висота снігового покриву становить 5-49 см, сніг насичений водою, слабо закріплений", — попередили у відомстві.
Своєю чергою на сніголавинному посту Драгобат температура повітря сягає -6...-5 °С. Висота снігового покриву — 75 сантиметрів.
Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.
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