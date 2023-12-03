Погода в Украине на завтра, 4 декабря — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Снегопад не закончится — синоптики рассказали, где в Украине наметет сугробы
В Украине завтра, 4 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионах осадков не предвидится, однако все же в одной из областей будет идти снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 4 декабря
В этот день, 4 декабря, в Крыму и в Приазовье пройдет небольшой дождь и мокрый снег. В Закарпатской области днем тоже стоит ожидать на небольшой снег.
Ветер будет западным с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха на западе и севере:
- ночью — -10...-5 °С;
- днем — -6...-1°С.
На остальной территории:
- ночью — -5...0 °С;
- днем — -1...+4 °С.
Погода в Киеве 4 декабря
В столице завтра, 4 декабря, тоже будет облачно с прояснениями. Сильных осадков не ожидается, однако стоит быть осторожными, ведь на дороге будет гололед.
Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -10...-5 °С;
- днем — -6...-1°С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — -7...-5 °С;
- днем — -3...-1°С.
Снеголавинная ситуация в Карпатах
По информации Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра, на одной из вершин украинских Карпат Пожижевская температура воздуха достигает -5 °С.
Ветер — юго-западный, 7-9 м/с, облачно.
"Высота снежного покрова составляет 34-73 см, снег старый, слежавшийся, хорошо закреплен", — говорится в сообщении.
На другой вершине гор Плай температура воздуха составляет -8...-7°С. Ветер — северный, 1-6 м/с, туман.
"Высота снежного покрова составляет 5-49 см, снег насыщен водой, слабо закреплен", — предупредили в ведомстве.
В свою очередь на снеголавинном посту Драгобат температура воздуха достигает -6...-5 °С. Высота снежного покрова — 75 сантиметров.
Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.
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