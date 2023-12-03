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Снегопад не закончится — синоптики рассказали, где в Украине наметет сугробы

3 декабря 2023 16:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на завтра, 4 декабря — подробный прогноз от Укргидрометцентра
Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра, 4 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионах осадков не предвидится, однако все же в одной из областей будет идти снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 декабря

В этот день, 4 декабря, в Крыму и в Приазовье пройдет небольшой дождь и мокрый снег. В Закарпатской области днем тоже стоит ожидать на небольшой снег.

Ветер будет западным с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на западе и севере:

  • ночью — -10...-5 °С;
  • днем — -6...-1°С.

На остальной территории:

  • ночью —  -5...0 °С;
  • днем — -1...+4 °С.
погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 4 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 4 декабря

В столице завтра, 4 декабря, тоже будет облачно с прояснениями. Сильных осадков не ожидается, однако стоит быть осторожными, ведь на дороге будет гололед.

Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — -10...-5 °С;
  • днем — -6...-1°С.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — -7...-5 °С;
  • днем — -3...-1°С.

Снеголавинная ситуация в Карпатах

По информации Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра, на одной из вершин украинских Карпат Пожижевская температура воздуха достигает -5 °С.

Ветер — юго-западный, 7-9 м/с, облачно.

"Высота снежного покрова составляет 34-73 см, снег старый, слежавшийся, хорошо закреплен", — говорится в сообщении.

ситуация в Карпатах
Украинские Карпаты. Фото: Василий Рошканюк

На другой вершине гор Плай температура воздуха составляет -8...-7°С. Ветер — северный, 1-6 м/с, туман.

"Высота снежного покрова составляет 5-49 см, снег насыщен водой, слабо закреплен", — предупредили в ведомстве.

В свою очередь на снеголавинном посту Драгобат температура воздуха достигает -6...-5 °С. Высота снежного покрова — 75 сантиметров.

Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.

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