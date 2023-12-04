Погода в Украине в понедельник, 4 декабря — где ударят сильные морозы

Ударят сильные морозы — синоптики рассказали, какие области в опасности
Погода в Украине в понедельник, 4 декабря, будет испытывать украинцев морозами. Так, северным и западным областям, в частности, Киевской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой и другим, не позавидуешь — температура воздуха ночью опустится до -14...-10 °C, однако днем будет несколько теплее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 4 декабря
По прогнозу синоптиков, сегодня, 4 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Задождит и заснежит в Крыму и Приазовье, днем в Закарпатской области — небольшой снег. На остальной территории страны без существенных осадков.
Также следует быть внимательными жителям западных и северных областей — дороги покроет гололедица.
Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -5...0 °C, днем -1...+4 °C;
- на западе и севере ночью -10...-5 °C, днем -6...-1 °C;
- в Киеве ночью -7...-5 °C, днем -3...-1 °C.
Предупреждение от Укргидрометцентра
В Укргидрометцентре предупреждают о повышении уровня воды на реках Харьковской области. Объявлен I уровень опасности — желтый.
"2-4 декабря на реках Харьковской области (реки суббассейна Северского Донца) и в верховье р. Орель (суббассейн Нижнего Днепра) ожидаются повышения уровней воды на 0,2-0,4 м, местами на 0,5 м над уровнями на 8 часов 1 декабря, с возможным выходом воды на пониженные участки пойм и последующим медленным затоплением поймы в верховье р. Орель", — говорится в сообщении.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 4 декабря
"Неделя начнется антициклоном. Это означает прояснения, особенно ночные, которые будут способствовать охлаждению воздуха", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, таким образом, мороз ударит еще сильнее, а на дорогах местами будет гололедица.
"Осадки — маловероятные, потому что — антициклон Dunja", — сообщает Диденко.
Температура воздуха:
- ночью -10...-5 °C, на севере и западе -14...-12 °C, в Киеве -8...-5 °C;
- днем -4...+1 °C, на юге +2...+6 °C, в Киеве -3...-1 °C.
Напомним, что синоптики также рассказали, в какой области в Украине сегодня наметет сугробы.
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