Погода в Украине в понедельник, 4 декабря — где ударят сильные морозы

Девушка закуталась в теплую одежду из-за сильного мороза на улице. Фото: РБК-Украина

Погода в Украине в понедельник, 4 декабря, будет испытывать украинцев морозами. Так, северным и западным областям, в частности, Киевской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой и другим, не позавидуешь — температура воздуха ночью опустится до -14...-10 °C, однако днем будет несколько теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 декабря

По прогнозу синоптиков, сегодня, 4 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Задождит и заснежит в Крыму и Приазовье, днем в Закарпатской области — небольшой снег. На остальной территории страны без существенных осадков.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 4 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Также следует быть внимательными жителям западных и северных областей — дороги покроет гололедица.

Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -5...0 °C, днем -1...+4 °C;

на западе и севере ночью -10...-5 °C, днем -6...-1 °C;

в Киеве ночью -7...-5 °C, днем -3...-1 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупреждают о повышении уровня воды на реках Харьковской области. Объявлен I уровень опасности — желтый.

"2-4 декабря на реках Харьковской области (реки суббассейна Северского Донца) и в верховье р. Орель (суббассейн Нижнего Днепра) ожидаются повышения уровней воды на 0,2-0,4 м, местами на 0,5 м над уровнями на 8 часов 1 декабря, с возможным выходом воды на пониженные участки пойм и последующим медленным затоплением поймы в верховье р. Орель", — говорится в сообщении.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 4 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 4 декабря

"Неделя начнется антициклоном. Это означает прояснения, особенно ночные, которые будут способствовать охлаждению воздуха", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, таким образом, мороз ударит еще сильнее, а на дорогах местами будет гололедица.

"Осадки — маловероятные, потому что — антициклон Dunja", — сообщает Диденко.

Антициклон в Украине сегодня, 4 декабря. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха:

ночью -10...-5 °C, на севере и западе -14...-12 °C, в Киеве -8...-5 °C;

днем -4...+1 °C, на юге +2...+6 °C, в Киеве -3...-1 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что синоптики также рассказали, в какой области в Украине сегодня наметет сугробы.