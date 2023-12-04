Погода в Украине на завтра, 5 декабря — подробный прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

Человек идет по улице зимой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 5 декабря, осадков не ожидается. Однако стоит ожидать сильных морозов. Холоднее всего будет на западе страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, антициклон Dunja продолжает определять погоду в Украине в эти дни. Также на дорогах ожидается гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха:

ночью — -10...-5 °C, на западе — -14...-9 °C;

днем — -5...-1 °C.

Карта погоды в Украине на 5 декабря. Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 5 декабря

В столице завтра, 5 декабря, осадков не ожидается.

Температура воздуха:

ночью — -8...-6 °C;

днем — -3...-1 °C.

"Одевайтесь теплее, показывайте профилактические дули вирусам, не гоняйте по скользким дорогам, не держите варенье из полезных ягод "на новый год", из малины, смородины, калины до весны — здоровье нужно всем, и в авангарде, и в тылу. Беречь себя, чтобы не отвлекать нужные резервы — также определенная помощь", — призвала Диденко.

Скриншот сообщения из Telegram Наталки Диденко

Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.