Погода в Україні в понеділок, 18 грудня — яким областям негода дошкулятиме найбільше

Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода, 18 грудня, в Україні буде хмарною з проясненнями. У північних та центральних областях очікуються помірні дощі. Крім того, українців попереджають про ожеледицю. Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Попередження від Укргідрометцентру

На високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей пройде помірна сніголавинна небезпека.

Оголошено ІІ рівень небезпеки.

Мапа небезпечних регіонів в Україні сьогодні, 18 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 грудня

Україну 18 грудня накриють невеликі дощі у північних та центральних областях. У більшості західних областей та на Одещині вночі без опадів.

"Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі та вдень 0...+5 °C,

вночі у східних областях від -3...+2 °C,

вдень у південній частині та на Прикарпатті +3...+8° °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 18 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди температура повітря підвищиться до +8 °C.