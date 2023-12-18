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Чого очікувати від погоди сьогодні — синоптики назвали небезпечні регіони

18 грудня 2023 06:23
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в понеділок, 18 грудня — яким областям негода дошкулятиме найбільше
Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода, 18 грудня, в Україні буде хмарною з проясненнями. У північних та центральних областях очікуються помірні дощі. Крім того, українців попереджають про ожеледицю. Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Попередження від Укргідрометцентру

На високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей пройде помірна сніголавинна небезпека.

Оголошено ІІ рівень небезпеки.

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Мапа небезпечних регіонів в Україні сьогодні, 18 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 грудня

Україну 18 грудня накриють невеликі дощі у північних та центральних областях. У більшості західних областей та на Одещині вночі без опадів.

"Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі та вдень 0...+5 °C,
  • вночі у східних областях від -3...+2 °C,
  • вдень у південній частині та на Прикарпатті +3...+8° °C.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 18 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди температура повітря підвищиться до +8 °C.

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