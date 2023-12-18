Погода в Україні в понеділок, 18 грудня — яким областям негода дошкулятиме найбільше

Чого очікувати від погоди сьогодні — синоптики назвали небезпечні регіони
Погода, 18 грудня, в Україні буде хмарною з проясненнями. У північних та центральних областях очікуються помірні дощі. Крім того, українців попереджають про ожеледицю. Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Попередження від Укргідрометцентру
На високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей пройде помірна сніголавинна небезпека.
Оголошено ІІ рівень небезпеки.
Погода в Україні 18 грудня
Україну 18 грудня накриють невеликі дощі у північних та центральних областях. У більшості західних областей та на Одещині вночі без опадів.
"Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря:
- вночі та вдень 0...+5 °C,
- вночі у східних областях від -3...+2 °C,
- вдень у південній частині та на Прикарпатті +3...+8° °C.
Нагадаємо, завтра, 18 грудня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди температура повітря підвищиться до +8 °C.
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