Погода в Украине в понедельник, 18 декабря — каким областям будет непогода донимать больше всего

Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода, 18 декабря, в Украине будет облачной с прояснениями. В северных и центральных областях ожидаются умеренные дожди. Кроме того, украинцев предупреждают об гололеде. Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей пройдет умеренная снеголавинная опасность.

Объявлен II уровень опасности.

Карта опасных регионов сегодня, 18 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 декабря

Украину 18 декабря покроют небольшие дожди в северных и центральных областях. В большинстве западных областей и Одесской области ночью без осадков.

"Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью и днем 0...+5 °C,

ночью в восточных областях от -3...+2 °C,

днем в южной части и в Прикарпатье +3...+8° °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 18 декабря, по всей территории Украины облачно с прояснениями. Кое-где температура воздуха повысится до +8 °C.