Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Чего ждать от погоды сегодня — синоптики назвали опасные регионы arrow

Чего ждать от погоды сегодня — синоптики назвали опасные регионы

18 декабря 2023 06:23
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в понедельник, 18 декабря — каким областям будет непогода донимать больше всего
Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода, 18 декабря, в Украине будет облачной с прояснениями. В северных и центральных областях ожидаются умеренные дожди. Кроме того, украинцев предупреждают об гололеде. Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей пройдет умеренная снеголавинная опасность.

Объявлен II уровень опасности.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта опасных регионов сегодня, 18 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 декабря

Украину 18 декабря покроют небольшие дожди в северных и центральных областях. В большинстве западных областей и Одесской области ночью без осадков.

"Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью и днем 0...+5 °C,
  • ночью в восточных областях от -3...+2 °C,
  • днем в южной части и в Прикарпатье +3...+8° °C.
Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 18 декабря, по всей территории Украины облачно с прояснениями. Кое-где температура воздуха повысится до +8 °C.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме