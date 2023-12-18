Погода в Украине в понедельник, 18 декабря — каким областям будет непогода донимать больше всего

Чего ждать от погоды сегодня — синоптики назвали опасные регионы
Погода, 18 декабря, в Украине будет облачной с прояснениями. В северных и центральных областях ожидаются умеренные дожди. Кроме того, украинцев предупреждают об гололеде. Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Предупреждение от Укргидрометцентра
На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей пройдет умеренная снеголавинная опасность.
Объявлен II уровень опасности.
Погода в Украине 18 декабря
Украину 18 декабря покроют небольшие дожди в северных и центральных областях. В большинстве западных областей и Одесской области ночью без осадков.
"Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью и днем 0...+5 °C,
- ночью в восточных областях от -3...+2 °C,
- днем в южной части и в Прикарпатье +3...+8° °C.
Напомним, завтра, 18 декабря, по всей территории Украины облачно с прояснениями. Кое-где температура воздуха повысится до +8 °C.
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