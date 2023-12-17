Прогноз погоди в Україні на 18 грудня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра в Україні буде +8 °C
Завтра, 18 грудня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди температура повітря підвищиться до +8 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що будуть невеликі (вночі у північних та центральних областях помірні) дощі, на сході країни з мокрим снігом, а у більшості західних областей та в Одеській області вночі без опадів.
На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень 0...+5 °C, вночі у східних областях -3...+2 °C, вдень у південній частині та на Прикарпатті +3...+8 °C.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі та вдень 0...+5 °C.
- у Києві вночі та вдень +2...+4 °C.
Сніголавинна небезпека
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня, утримується на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.
Нагадаємо, завтра, 18 грудня, в Україні очікується погода з повним "метеорологічним кошиком". Буде як весняне тепло та вітер, так і мокрий сніг з ожеледицею.
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