Прогноз погоди в Україні на 18 грудня від Укргідрометцентру

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 18 грудня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Подекуди температура повітря підвищиться до +8 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що будуть невеликі (вночі у північних та центральних областях помірні) дощі, на сході країни з мокрим снігом, а у більшості західних областей та в Одеській області вночі без опадів.

На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, у західних та в північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 0...+5 °C, вночі у східних областях -3...+2 °C, вдень у південній частині та на Прикарпатті +3...+8 °C.

Прогноз погоди в Україні на 18 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

по області вночі та вдень 0...+5 °C.

у Києві вночі та вдень +2...+4 °C.

Сніголавинна небезпека

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня, утримується на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей.

Сніголавинна небезпека 18 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, в Україні очікується погода з повним "метеорологічним кошиком". Буде як весняне тепло та вітер, так і мокрий сніг з ожеледицею.