Прогноз погоди в Україні на 18 грудня від Укргідрометцентру

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра в Украине будет +8 °C
Завтра, 18 декабря, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Кое-где температура воздуха повысится до +8 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что будут небольшие (ночью в северных и центральных областях умеренные) дожди, на востоке страны с мокрым снегом, а в большинстве западных и Одесской области ночью без осадков.
На дорогах страны, кроме южной части, кое-где гололедица.
Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 0...+5°C, ночью в восточных областях -3...+2°C, днем в южной части и Прикарпатье +3...+8°C.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью и днем 0...+5°C.
- в Киеве ночью и днем +2...+4°C.
Снеголавинная опасность
Умеренная снеголавинная опасность второго уровня, удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, завтра, 18 декабря, в Украине ожидается погода с полной "метеорологической корзиной". Будет как весеннее тепло и ветер, так и мокрый снег с гололедицей.
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