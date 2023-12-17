Прогноз погоди в Україні на 18 грудня від Укргідрометцентру

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 18 декабря, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Кое-где температура воздуха повысится до +8 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что будут небольшие (ночью в северных и центральных областях умеренные) дожди, на востоке страны с мокрым снегом, а в большинстве западных и Одесской области ночью без осадков.

На дорогах страны, кроме южной части, кое-где гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0...+5°C, ночью в восточных областях -3...+2°C, днем в южной части и Прикарпатье +3...+8°C.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью и днем 0...+5°C.

в Киеве ночью и днем +2...+4°C.

Снеголавинная опасность

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня, удерживается на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Снежная опасность 18 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 18 декабря, в Украине ожидается погода с полной "метеорологической корзиной". Будет как весеннее тепло и ветер, так и мокрый снег с гололедицей.