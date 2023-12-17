Погода в Україні 17-24 грудня, синоптик розповів чого чекати

Жінка в навушниках. Фото: Новини.LIVE

Наступного тижня спостерігатиметься інтенсивне перенесення повітряних мас атлантичного походження. Це станеться внаслідок активізації циклонічної діяльності в районі Скандинавського півострова та Норвезького моря. В Україні через це очікується відлига до температури вище 0 °С та невеликі опади переважно у вигляді дощу.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє Meteoprog.

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"Вітер переважатиме західної чверті, часом із посиленням до 15 — 20 м/с. Сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями окрім північних областей та Карпатського регіону зійде повністю", — додав синоптик

У понеділок, 18 грудня, на більшій частині території країни пройдуть опади переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах, окрім південних регіонів, місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...+4 °С, вдень +2...+8 °С;

У Карпатах вночі -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С;

на Одещині вдень місцями до +11 °С.

У вівторок, 19 грудня, у більшості областей крім західного регіону пройде невеликий дощ та мряка. Подекуди можливі тумани. Вітер західний / південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °С, вдень +3...+8 °С;

на Одещині до +11°С;

у Карпатах протягом доби 0…-5 °С.

Невеликі дощі у північних областях

У середу, 20 грудня, переважно без опадів, лише вночі у північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...+4 °С, вдень +3...+8 °С;

у Криму та Одеській області до +11 °С;

у Карпатах впродовж доби 0...-5 °С.

У четвер, 21 грудня, вночі без істотних опадів, вранці та вдень у західних, центральних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Подекуди тумани. Вітер південний із переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С;

у Криму до +11 °С.

У п'ятницю, 22 грудня, вночі у західній частині, вдень також у північних та центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С;

у Карпатах сильний сніг, хуртовина і температура -1...-6 °С.

Мокрий сніг у вихідні

У суботу, 23 грудня, в Україні, окрім південних областей, пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря:

вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С;

на півдні до +11 °С.

У неділю, 24 грудня, у північних та західних областях пройде дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви, 17 - 22 м/с.

Температура повітря:

вночі +2...+7 °С, вдень +5...+10 °С;

у Криму та на Одещині до +12 °С.

Погода в Україні

В Україні 17 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.