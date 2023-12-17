Погода в Украине 18-24 декабря, синоптик объяснил чего ждать

Женщина в наушниках. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе будет наблюдаться интенсивный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Это произойдет в результате активизации циклонической деятельности в районе Скандинавского полуострова и Норвежского моря. В Украине ожидается оттепель до температуры выше 0 °С и небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает Meteoprog.

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"Ветер будет преобладать западной четверти, временами с усилением до 15—20 м/с. Снежный покров существенно уменьшится, местами, кроме северных областей и Карпатского региона, сойдет полностью", — добавил синоптик.

В понедельник, 18 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...+4 °С, днем +2...+8 °С;

В Карпатах ночью -1...-6 °С, днем -2...+3 °С;

в Одесской области днем местами до +11 °С.

Во вторник, 19 декабря, в большинстве областей помимо западного региона пройдет небольшой дождь и туман. Кое-где возможны туманы. Ветер западный/юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1...+6 °С, днем +3...+8 °С;

в Одесской области до +11 °С;

в Карпатах в течение суток 0…-5 °С.

Небольшие дожди в северных областях

В среду, 20 декабря, без осадков, лишь ночью в северных областях пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...+4 °С, днем +3...+8 °С;

в Крыму и Одесской области до +11 °С;

в Карпатах в течение суток 0...-5 °С.

В четверг, 21 декабря, ночью без существенных осадков, утром и днем в западных, центральных и восточных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кое-где туманы. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С;

в Крыму до +11 °С.

В пятницу, 22 декабря, ночью в западной части, днем также в северных и центральных областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С;

в Карпатах сильный снег, метель и температура -1...-6 °С.

Мокрый снег по выходным

В субботу, 23 декабря, в Украине кроме южных областей пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С;

на юге до +11 °С.

В воскресенье, 24 декабря, в северных и западных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы, 17-22 м/с.

Температура воздуха:

ночью +2...+7 °С, днем +5...+10 °С;

в Крыму и в Одесской области до +12 °С.

Погода в Украине

В Украине 17 декабря облачно с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололедица.