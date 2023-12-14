В Укргідрометцентрі розповіли, яким областям України завтра загрожує мокрий сніг
У п'ятницю, 15 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Місцями пройде мокрий сніг з дощем, на дорогах можлива ожеледиця та налипання снігу на дорогах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Так, 15 грудня у північно-східних областях очікується помірний сніг, а у південних та південно-східних областях прогнозують дощ зі снігом.
Вдень на Прикарпатті, в Карпатах та східних областях теж можливий мокрий сніг. На решті території без опадів.
На дорогах, окрім півдня країна, місцями ожеледиця та налипання снігу на дорогах.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі та вдень очікується -3...+2°C. На півдні — +2...+7°C.
Погода у Києві та області
У п'ятницю у Києві та області прогнозують хмарну та без істотних опадів погоду. На дорогах попереджають про ожеледицю.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі та вдень -3...+2°C.
- у Києві вночі -1...+3°C, вдень 0°C.
Метеорологічні явища
- На річках Закарпатської області оголошений перший рівень небезпеки, пов'язаний з підвищенням рiвнiв води. Окрім цього, у Берегівському та Мукачівському районах попереджають про другий рівень небезпеки через початкове затоплення сiльгоспугiдь ряду сіл та автодороги.
- Внаслідок сніготанення у притоках суббасейну Прип'яті очiкуються підвищення рівнів води. Також можливий вихід води на заплаву річок у Волинській та Львівській областях. Оголошено перший рівень небезпеки.
- На ділянці Днiстра Галич-Залiщики очiкується теж підвищення рівнів води, однак без загрози негативних наслiдкiв.
- Через спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.
Нагадаємо, що 14 грудня в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують штормове попередження та хвилі до трьох метрів.
Крім того, синоптики попередили українців про ожеледь вдень, 14 грудня. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.
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