В Укргідрометцентрі розповіли, яким областям України завтра загрожує мокрий сніг

Відлига на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 15 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Місцями пройде мокрий сніг з дощем, на дорогах можлива ожеледиця та налипання снігу на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, 15 грудня у північно-східних областях очікується помірний сніг, а у південних та південно-східних областях прогнозують дощ зі снігом.

Вдень на Прикарпатті, в Карпатах та східних областях теж можливий мокрий сніг. На решті території без опадів.

На дорогах, окрім півдня країна, місцями ожеледиця та налипання снігу на дорогах.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі та вдень очікується -3...+2°C. На півдні — +2...+7°C.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У п'ятницю у Києві та області прогнозують хмарну та без істотних опадів погоду. На дорогах попереджають про ожеледицю.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі та вдень -3...+2°C.

у Києві вночі -1...+3°C, вдень 0°C.

Метеорологічні явища

На річках Закарпатської області оголошений перший рівень небезпеки, пов'язаний з підвищенням рiвнiв води. Окрім цього, у Берегівському та Мукачівському районах попереджають про другий рівень небезпеки через початкове затоплення сiльгоспугiдь ряду сіл та автодороги.

Внаслідок сніготанення у притоках суббасейну Прип'яті очiкуються підвищення рівнів води. Також можливий вихід води на заплаву річок у Волинській та Львівській областях. Оголошено перший рівень небезпеки.

На ділянці Днiстра Галич-Залiщики очiкується теж підвищення рівнів води, однак без загрози негативних наслiдкiв.

Через спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.

Мапа метеорологічних явищів. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 14 грудня в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують штормове попередження та хвилі до трьох метрів.

Крім того, синоптики попередили українців про ожеледь вдень, 14 грудня. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.