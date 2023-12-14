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Україну знову накриє негода — синоптики озвучили новий прогноз

14 грудня 2023 06:17
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у четвер, 14 грудня — які області потерпатимуть від ожеледі
Рятувальники допомагають людям рід час погоди. Фото: ДСНС
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні, 14 грудня, буде хмарною з мокрим снігом та дощами. Також синоптики попереджають українців про ожеледь. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Попередження від Укргідрометцентру

Українців попереджають про небезпечні метереологічні явища.

"14 грудня вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні опади; у південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 14 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 грудня

Україну 14 грудня накриють мокрий сніг та дощі, місцями можлива ожеледь. 

"Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північно-східних областях пориви 15-20 м/с", — мовиться в повідомленні.

Температура повітря 14 грудня:

  • вночі та вдень від -1...-4 °C
  • вночі на сході та північному сході -1...-6 °C
  • вдень на Закарпатті та у центральних областях +3...+8 °C
  • у південній частині +8...+13 °C.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 14 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні завтра, 14 грудня, очікується хмарна погода. Також будуть йти мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Проте в деяких регіонах країни стане значно тепліше. 

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