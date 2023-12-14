Погода в Україні у четвер, 14 грудня — які області потерпатимуть від ожеледі

Україну знову накриє негода — синоптики озвучили новий прогноз
Погода в Україні, 14 грудня, буде хмарною з мокрим снігом та дощами. Також синоптики попереджають українців про ожеледь. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Попередження від Укргідрометцентру
Українців попереджають про небезпечні метереологічні явища.
"14 грудня вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні опади; у південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Погода в Україні 14 грудня
Україну 14 грудня накриють мокрий сніг та дощі, місцями можлива ожеледь.
"Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північно-східних областях пориви 15-20 м/с", — мовиться в повідомленні.
Температура повітря 14 грудня:
- вночі та вдень від -1...-4 °C
- вночі на сході та північному сході -1...-6 °C
- вдень на Закарпатті та у центральних областях +3...+8 °C
- у південній частині +8...+13 °C.
Нагадаємо, в Україні завтра, 14 грудня, очікується хмарна погода. Також будуть йти мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Проте в деяких регіонах країни стане значно тепліше.
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