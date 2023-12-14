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Украину снова накроет ненастье — синоптики озвучили новый прогноз

14 декабря 2023 06:17
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в четверг, 14 декабря — какие области будут страдать от гололеда
Спасатели помогают людям в родное время погоды. Фото: ГСЧС
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине, 14 декабря, будет облачной с мокрым снегом и дождями. Также синоптики предупреждают украинцев об гололеде. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцев предупреждают об опасных метереологических явлениях.

"14 декабря ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные осадки; в южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 декабря

Украину 14 декабря накроют мокрый снег и дожди, местами возможна гололедица.

"Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха 14 декабря:

  • ночью и днем от -1...-4 °C
  • ночью на востоке и северо-востоке -1...-6 °C
  • днем в Закарпатье и в центральных областях +3...+8 °C
  • в южной части +8...+13 °C.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра, 14 декабря, ожидается облачная погода. Также будут идти мокрый снег и дождь, местами гололедица. Однако в некоторых регионах страны станет гораздо теплее.

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