Погода в Украине в четверг, 14 декабря — какие области будут страдать от гололеда

Украину снова накроет ненастье — синоптики озвучили новый прогноз
Погода в Украине, 14 декабря, будет облачной с мокрым снегом и дождями. Также синоптики предупреждают украинцев об гололеде. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Украинцев предупреждают об опасных метереологических явлениях.
"14 декабря ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные осадки; в южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 14 декабря
Украину 14 декабря накроют мокрый снег и дожди, местами возможна гололедица.
"Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха 14 декабря:
- ночью и днем от -1...-4 °C
- ночью на востоке и северо-востоке -1...-6 °C
- днем в Закарпатье и в центральных областях +3...+8 °C
- в южной части +8...+13 °C.
Напомним, в Украине завтра, 14 декабря, ожидается облачная погода. Также будут идти мокрый снег и дождь, местами гололедица. Однако в некоторых регионах страны станет гораздо теплее.
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