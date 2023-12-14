Погода в Украине в четверг, 14 декабря — какие области будут страдать от гололеда

Спасатели помогают людям в родное время погоды. Фото: ГСЧС

Погода в Украине, 14 декабря, будет облачной с мокрым снегом и дождями. Также синоптики предупреждают украинцев об гололеде. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Украинцев предупреждают об опасных метереологических явлениях.

"14 декабря ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные осадки; в южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с ", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 декабря

Украину 14 декабря накроют мокрый снег и дожди, местами возможна гололедица.

"Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха 14 декабря:

ночью и днем от -1...-4 °C

ночью на востоке и северо-востоке -1...-6 °C

днем в Закарпатье и в центральных областях +3...+8 °C

в южной части +8...+13 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра, 14 декабря, ожидается облачная погода. Также будут идти мокрый снег и дождь, местами гололедица. Однако в некоторых регионах страны станет гораздо теплее.