Погода в Україні завтра, 14 грудня — прогноз від Укргідрометцентрі

Люди йдуть по місту взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 14 грудня, очікується хмарна погода. Також будуть йти мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Проте в деяких регіонах країни стане значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 грудня

Завтра, 14 грудня, в Україні йтиме дощ та сніг. Також передбачається налипання мокрого снігу, на півдні країни переважно дощитиме.

Вночі 14 грудня в Карпатах та на Закарпатті теж варто очікувати на сильні опади. На дорогах країни, крім південних областей, очікується ожеледиця.

Вітер — південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. На півдні, в центрі та північно-східних областях можуть бути пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі — -1...+4 °C, на сході та північному сході — -6...-1 °C;

вдень — на Закарпатті та в центральних областях — +3...+8 °C, на півдні — +8...+13 °C.

Погода в Україні 14 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 14 грудня

У Києві завтра, 14 грудня, теж буде хмарно. Також очікується сніг та дощ. Місцями буде ожеледь, на дорогах варто очікувати на ожеледицю.

Вітер — південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — -1...+4 °C;

вдень — -1...+4 °C.

Температура повітря в Києві:

вночі — 0...+2 °C;

вдень — 0...+2 °C.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

В ніч проти 14 грудня очікуються сильні опади та пориви вітру — 15-20 м/с в Карпатах та на Закарпатті.

Вдень в таких областях:

Чернігівській;

Полтавській;

Сумській;

Харківській.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 14 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 14 грудня, протягом доби в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 20 м/с. Також до кінця дня у місті зберігатиметься густий туман.