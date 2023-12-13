Погода в Україні завтра, 14 грудня — прогноз від Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях завтра потеплішає
В Україні завтра, 14 грудня, очікується хмарна погода. Також будуть йти мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Проте в деяких регіонах країни стане значно тепліше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 14 грудня
Завтра, 14 грудня, в Україні йтиме дощ та сніг. Також передбачається налипання мокрого снігу, на півдні країни переважно дощитиме.
Вночі 14 грудня в Карпатах та на Закарпатті теж варто очікувати на сильні опади. На дорогах країни, крім південних областей, очікується ожеледиця.
Вітер — південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. На півдні, в центрі та північно-східних областях можуть бути пориви — 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -1...+4 °C, на сході та північному сході — -6...-1 °C;
- вдень — на Закарпатті та в центральних областях — +3...+8 °C, на півдні — +8...+13 °C.
Погода у Києві 14 грудня
У Києві завтра, 14 грудня, теж буде хмарно. Також очікується сніг та дощ. Місцями буде ожеледь, на дорогах варто очікувати на ожеледицю.
Вітер — південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -1...+4 °C;
- вдень — -1...+4 °C.
Температура повітря в Києві:
- вночі — 0...+2 °C;
- вдень — 0...+2 °C.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
В ніч проти 14 грудня очікуються сильні опади та пориви вітру — 15-20 м/с в Карпатах та на Закарпатті.
Вдень в таких областях:
- Чернігівській;
- Полтавській;
- Сумській;
- Харківській.
Нагадаємо, завтра, 14 грудня, протягом доби в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 20 м/с. Також до кінця дня у місті зберігатиметься густий туман.
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