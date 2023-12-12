Чого чекати від погоди завтра, 13 грудня — прогноз Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди завтра
Завтра, 13 грудня, в Україні очікується підняття позначок термометрів. Синоптики прогнозують плюсову температуру, місцями пройде помірний дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 13 грудня
Завтра в Україні очікується хмарна погода, вночі та вранці у більшості областей буде туман, на дорогах місцями можлива ожеледиця.
У східних областях пройде помірний сніг, а вночі на південному сході варто чекати на невеликий мокрий сніг і дощ, місцями буде ожеледь та налипання мокрого снігу.
Вдень у західних областях синоптики прогнозують помірний дощ, а в Карпатах мокрий сніг.
Водночас на решті території України день пройде без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 0...-5°C, вдень +1...+6°C, у східних областях вночі та вдень -4...+1°C, на Закарпатті та півдні країни вночі 0...+5°C, вдень +5...+10°C.
Попередження про гідрологічні явища
Упродовж 13-15 грудня внаслiдок iнтенсивного сніготанення на рiчках суббасейну Прип'ятi очiкуються підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м з поступовим руйнуванням льодового покриву.
Також можливий вихід води на заплаву річок Прип'ять та Стохід — оголошено перший рiвень небезпеки (жовтий).
Водночас протягом 13-14 грудня у зв'язку з вiдлигою та очiкуваними опадами на рiчках суббасейну Сяну та басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними вiдмiтками. Загрози негативних наслідків немає.
Крім того, внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Там оголошено третій рівень небезпеки (коричневий).
Погода на Київщині 13 грудня
Завтра, 13 грудня, у Київській області очікується хмарна погода без істотних опадів.
Вночі та вранці прогнозують туман, а на дорогах місцями з'явиться ожеледиця.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 0...-5°C, вдень +1...+6°C;
- У Києві вночі 0...-2°C, вдень +1...+3°C.
Небезпечні метеорологічні явища на Київщині
В ніч на 13 грудня та вранці у Київській області буде туман, через що видимість становитиме 200-500 м.
Оголошено перший рівень небезпечності.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли до України прийде потепління.
Також ми писали, що на цьому тижні по всій території України очікується похмура нестійка погода з опадами, туманами та коливаннями температури повітря. Температура повітря очікується вищою за норму, переважно в південних регіонах країни.
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