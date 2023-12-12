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В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди завтра

12 грудня 2023 20:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Чого чекати від погоди завтра, 13 грудня — прогноз Укргідрометцентру
Люди заходять в автобус. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 13 грудня, в Україні очікується підняття позначок термометрів. Синоптики прогнозують плюсову температуру, місцями пройде помірний дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 грудня

Завтра в Україні очікується хмарна погода, вночі та вранці у більшості областей буде туман, на дорогах місцями можлива ожеледиця.

У східних областях пройде помірний сніг, а вночі на південному сході варто чекати на невеликий мокрий сніг і дощ, місцями буде ожеледь та налипання мокрого снігу.

Вдень у західних областях синоптики прогнозують помірний дощ, а в Карпатах мокрий сніг.

Водночас на решті території України день пройде без істотних опадів.

  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 0...-5°C, вдень +1...+6°C, у східних областях вночі та вдень -4...+1°C, на Закарпатті та півдні країни вночі 0...+5°C, вдень +5...+10°C.
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Прогноз погоди в Україні на 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про гідрологічні явища

Упродовж 13-15 грудня внаслiдок iнтенсивного сніготанення на рiчках суббасейну Прип'ятi очiкуються підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м з поступовим руйнуванням льодового покриву.

Також можливий вихід води на заплаву річок Прип'ять та Стохід — оголошено перший рiвень небезпеки (жовтий).

Водночас протягом 13-14 грудня у зв'язку з вiдлигою та очiкуваними опадами на рiчках суббасейну Сяну та басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними вiдмiтками. Загрози негативних наслідків немає. 

Крім того, внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Там оголошено третій рівень небезпеки (коричневий).

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Гідрологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 13 грудня

Завтра, 13 грудня, у Київській області очікується хмарна погода без істотних опадів.

Вночі та вранці прогнозують туман, а на дорогах місцями з'явиться ожеледиця.

  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 0...-5°C, вдень +1...+6°C;
  • У Києві вночі 0...-2°C, вдень +1...+3°C.

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині

В ніч на 13 грудня та вранці у Київській області буде туман, через що видимість становитиме 200-500 м.

Оголошено перший рівень небезпечності.

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Небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли до України прийде потепління

Також ми писали, що на цьому тижні по всій території України очікується похмура нестійка погода з опадами, туманами та коливаннями температури повітря. Температура повітря очікується вищою за норму, переважно в південних регіонах країни.

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