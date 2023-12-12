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Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління

12 грудня 2023 16:23
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Людмила Войтюк
Редактор
В Україну прийде потепління — прогноз погоди від Наталки Діденко
Відлига на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

До України прийде потепління. У кількох регіонах протягом дня очікується до +9°C, водночас в деяких — ймовірні дощі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 13 грудня

Так, завтра, 13 грудня, в Україні потеплішає, прогнозують відлигу. 

За словами Діденко, очікується 0...+5°C, на півдні +3...+9°C, а от на сході буде мороз — 0...-2°C.

Дощі переважно прогнозують в західних областях, мокрий сніг — на сході України. Також увечері дощитиме на Одещині.

Водночас на решті території України — щільна хмарність, але без відчутних опадів.

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Погода в Україні 13 грудня. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 13 грудня

Завтра, 13 грудня, У Києві буде хмарна погода, повітря буде вогким, істотних опадів не очікується. Температура повітря 0...+2°C. Увечері прогнозують посилення вітру.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, погода в Україні продовжує закидувати українців мокрим снігом та дощами, місцями можливе налипання мокрого снігу. Також синоптики попереджають про небезпеку на дорогах, які вкриє ожеледиця, а також про ожеледь. Температура повітря сьогодні упродовж дня триматиметься -3...+2 °C, на півдні значно тепліше.

Також ми писали, що на цьому тижні по всій території України очікується похмура нестійка погода з опадами, туманами та коливаннями температури повітря. Температура повітря очікується вищою за норму, переважно в південних регіонах країни.

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