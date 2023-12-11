Погода в Україні на тиждень — яким областям чекати туманів та мокрого снігу

Зимова погода в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На цьому тижні по всій території України очікується похмура нестійка погода з опадами, туманами та коливаннями температури повітря. Температура повітря очікується вищою за норму, переважно в південних регіонах країни.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні та Києві протягом тижня

У понеділок, 11 грудня, в Україні очікуються сніг та мокрий сніг, на півдні та південному сході дощитиме. У центрі та у Харківській області місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Також очікуються тумани та подекуди ожеледь. Вітер південний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -4...+1 °С, вдень — -2...+3 °С. На півдні та у Криму вночі 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С.

Прогноз погоди по Україні на 12 грудня. Джерело: Meteoprog

У вівторок, 12 грудня, збережеться похмура та волога погода, подекуди з туманами. Очікується сніг, мокрий сніг, мряка та дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер південної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С. На півдні та в Криму вночі +1…+6 °С, вдень — +6…+11 °С.

Прогноз погоди по Україні на 13 грудня. Джерело: Meteoprog

У середу, 13 грудня, нестійка погода очікується для більшості областей України. Переважно дощитиме, у Карпатах, на півночі та сході — сніг та мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця та тумани. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С. На півдні та в Криму вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

Прогноз погоди по Україні на 13 грудня. Джерело: Meteoprog

У четвер, 14 грудня, по Україні дощитиме. На півночі, заході та на крайньому сході прогнозується мокрий сніг із дощем. Подекуди значні опади., також вночі та вранці очікуються тумани. На дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, на заході 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С. На півдні та в Криму вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С.

У п'ятницю, 15 грудня, в більшості регіонів, крім півдня та Криму, знову сніжитиме, місцями очікується мокрий сніг та дощ. На півночі подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 °С, на півдні вночі 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С.

У суботу, 16 грудня, вночі подекуди пройде невеликий сніг та мокрий сніг, вдень на заході та сході невеликий сніг, на решті країни — без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -2...-7 °С, вдень 0...-5 °С. На півдні протягом доби -3…+2 °С.

У неділю, 17 грудня, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 °С, вдень -2...+3 °С.

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку, водіїв просять завтра бути обережними. Також синоптики розповіли, чого від погоди варто очкувати українцям сьогодні.