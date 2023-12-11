Погода в Украине на неделю - каким областям ждать туманов и мокрого снега

Зимняя погода в Киеве. Иллюстративное фото: Новости.

На этой неделе на всей территории Украины ожидается пасмурная неустойчивая погода с осадками, туманами и колебаниями температуры воздуха. Температура воздуха ожидается выше нормы, преимущественно в южных регионах страны.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине и Киеве в течение недели

В понедельник, 11 декабря, в Украине ожидаются снег и мокрый снег, на юге и юго-востоке пройдет дождь. В центре и в Харьковской области местами гололедица и налипание мокрого снега. Также ожидаются туманы и местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+1°С, днем -2...+3°С. На юге и в Крыму ночью 0…+5°С, днем +3…+8°С.

Прогноз погоды по Украине на 12 декабря. Источник: Meteoprog

Во вторник, 12 декабря, сохранится пасмурная и влажная погода, кое-где с туманами. Ожидается снег, мокрый снег, морось и дождь, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С. На юге и в Крыму ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.

Прогноз погоды по Украине на 13 декабря. Источник: Meteoprog

В среду, 13 декабря, неустойчивая погода ожидается для большинства областей Украины. Преимущественно дождь, в Карпатах, на севере и востоке — снег и мокрый снег с переходом в дождь. Местами налипание мокрого снега, гололедица и туманы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем -1...+4°С. На юге и в Крыму ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.

Прогноз погоды по Украине на 13 декабря. Источник: Meteoprog

В четверг, 14 декабря, по Украине будет дождь. На севере, западе и крайнем востоке прогнозируется мокрый снег с дождем. Ночью и утром ожидаются туманы. На дорогах гололедица и налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на западе 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +2...+7°С. На юге и в Крыму ночью +3…+8°С, днем +7…+12°С.

В пятницу, 15 декабря, в большинстве регионов, кроме юга и Крыма, снова будет снег, местами ожидается мокрый снег и дождь. На севере местами налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2…+3°С, на юге ночью 0…+5°С, днем +3…+8°С.

В субботу, 16 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем на западе и востоке небольшой снег, на остальной стране — без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7°С, днем 0...-5°С. На юге в течение суток -3…+2°С.

В воскресенье, 17 декабря, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8°С, днем -2...+3°С.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасности, водителей просят завтра быть осторожными. Также синоптики рассказали, чего от погоды следует ожидать украинцам сегодня.